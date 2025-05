Neue Recyclingfaser-Linie für Heinzelpaper Laakirchen 

Der Umstellungsprozess beinhaltete den Umbau des Stoffaufbereitungssystems von einer Deinking-Faserstoff-Linie in eine OCC-Linie (Old Corrugated Containers). Heinzelpaper Laakirchen entschied sich für eine Kombination aus dem Andritz FibreFlow drum Prime (FFD) für die Faserstoffproduktion und Andritz ADuro-Shreddern für die Rejektbehandlung. Dieses System gewährleistet eine hervorragende Faserqualität für hochwertige Endprodukte bei gleichzeitiger Optimierung des Ressourceneinsatzes und Reduzierung des Abfalls.

Der Lieferumfang umfasste den FibreFlow-Trommelauflöser, die Schlüsselkomponenten für Sortierung, Reinigung und Reject-Handling sowie den Umbau bestimmter Einzelkomponenten. Zudem war Andritz für umfassende Engineering-Leistungen, die Montageüberwachung, die Inbetriebnahme und Schulungen verantwortlich.

Der FFD mit einer Kapazität von bis zu 2.000 Tonnen pro Tag ist aktuell der größte in Europa in Betrieb befindliche Andritz FFD. Er verfügt über eine Trommel mit einem Durchmesser von 4,5 Metern und einer Gesamtlänge von 46 Metern. Die Trommel wurde in fünf Teilen geliefert, wobei die Endmontage und die Integration in die bestehende Infrastruktur von geschultem Andritz-Personal mit speziellen Werkzeugen vor Ort durchgeführt wurden. Die integrierte Recyclingfaserlinie (RCF) kann in Kombination mit dem FFD 450 1.600 Tonnen hochwertiger Fasern pro Tag produzieren.