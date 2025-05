Zeppelin gibt Kunden Kraftstoffgarantie

„Das ist in jedem Fall Benchmark. In unseren Vollkostenrechnungen, die wir über einen längeren Zeitraum erstellt haben, hat sich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Cat Standardmaschinen – auch gegenüber dem Wettbewerb – immer wieder deutlich bestätigt, sodass wir guten Gewissens die Garantie geben können“, meint Markus Riedlberger, der bei Zeppelin das Produktmanagement für Standard- und Großgeräte leitet. Bei Letzteren wird der Antrag auf Kraftstoffgarantie von Fall zu Fall geprüft. „Hier spielt das Material eine große Rolle und beeinflusst den Kraftstoffverbrauch stärker, daher müssen wir uns die Werte separat anschauen“, so Markus Riedlberger.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Garantie greift? Sie gilt für den Kauf einer Cat Neumaschine, für die ein Servicevertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren beziehungsweise 6 000 Betriebsstunden abgeschlossen werden muss. Außerdem muss eine PL-Box in der Baumaschine verbaut sein, die über die Telematik-Lösung VisionLink die Verbrauchswerte genau erfasst.

Fällt der Verbrauch höher aus als der garantierte Wert, greift die Zeppelin-Kraftstoffgarantie. Als Untergrenze für die Auszahlung gelten zehn Prozent – als Obergrenze wurden 25 Prozent festgelegt. „Innerhalb dieser Grenze erstattet Zeppelin dem Kunden die Differenz zum garantierten Verbrauchswert in einer Servicegutschrift, die vierteljährlich ausgezahlt wird“, erklärt der Leiter des Produktmanagements für Standard- und Großgeräte. Garantiert wird der aktuell gültige Durchschnittspreis pro Liter Diesel. „Damit haben Kunden auch noch finanzielle Sicherheit, wenn sie in Cat Maschinen investieren. Schon seit vielen Jahren arbeitet Caterpillar intensiv daran, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Das zeigt sich bei der Entwicklung von leistungsstarken Motoren und Getrieben, mit denen Kunden den Verbrauch senken können. Dass das kein leeres Versprechen ist, sondern das Unternehmen dazu steht, unterstreicht die Garantie“, so der Zeppelin Mitarbeiter.

Doch es ist nicht der einzige Weg, den Caterpillar geht: Über den Händler Zeppelin gibt es für Kunden von Cat-Baumaschinen die Möglichkeit, Fahrer über die Projekt- und Einsatztechnik zu schulen oder den Einsatz von Baumaschinen von der Abteilung Projekt- und Einsatzberatung zu analysieren, um mögliche Schwachpunkte wie unproduktiven Leerlauf aufzudecken und dann nachhaltig abzustellen.