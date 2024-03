Altholzaufbereitung, Waste-to-Product und nachhaltige Energieerzeugung

Am Stand 200 in Halle B5 will die Dieffenbacher Business Unit Recycling ihre Altholzaufbereitungs- und Waste-to-Product-Lösungen zeigen. Dieffenbachers Konzepte zur nachhaltigen Energieerzeugung sollen in Halle A4 am Stand 138, dem Gemeinschaftsstand der Wirtschaftskammer Österreich, zu sehen sein.

Auf dem Recycling-Stand will Dieffenbacher seine Lösungen, Technologien und Systeme für die Sortierung, Reinigung und Aufbereitung von Altholz vorstellen. „Unsere Altholzaufbereitungslösungen kommen typischerweise in der Holzwerkstoffindustrie, in Palettenklotzanlagen und in Kraftwerken für die thermische Verwertung von Altholz zum Einsatz“, erklärt Jean-Christophe Zimmermann, Vertriebsleiter der Business-Unit Recycling bei Dieffenbacher. „Die vermehrte Nutzung von Altholz bietet unseren Partnern und Kunden mehr Flexibilität beim Holzeinkauf, geringere Rohstoffkosten im Vergleich zu Frischholz und – heute wichtiger denn je – ein deutliches Plus an Nachhaltigkeit“, fügt er hinzu. Auch für Unternehmen, die Second-Life-Produkte aus Produktionsrückständen oder Abfallstoffen herstellen, soll sich ein Besuch auf dem Dieffenbacher-Stand lohnen.

Auf dem Gemeinschaftsstand der Wirtschaftskammer Österreich sollen sich die Messe-Besucher über die Lösungen der neuen Dieffenbacher Business Unit Energy informieren. Dieffenbacher Energy mit Sitz in Bludenz, Österreich, ging Anfang 2023 aus der Übernahme der ehemaligen Bertsch Energy GmbH & Co KG hervor. „Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft Lösungen gehört, die Biomasse und Abfallstoffe statt fossiler oder atomarer Brennstoffe zur Energieerzeugung nutzen“, erklärt Sebastian Völker, Chief Sales Officer bei Dieffenbacher Energy.

