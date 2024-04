Steinert: Vier neue Produkte auf der IFAT

Im Rahmen der Messe will Steinert vier neue Sortiersysteme und Add-ons vorstellen.

Steinert Plasmax | Libs

Die neueste Entwicklung von Steinert soll die Separation von Aluminiumschrotten in drei verschiedene Sortierprodukte ermöglichen. Mit einer hohen Verarbeitungskapazität und drei Materialausträgen soll die neue Steinert Plaxmax| Libs eine effiziente Verarbeitung hochwertiger Aluminiumschrotte ermöglichen. Die neuartige Multi-Spot-Analyse soll mit mehreren Laser-Messpunkten eine optimale und verlässliche Detektion gewährleisten.

Mehr Durchsatz und bewährte Sortierqualität für Schüttgüter mit UniSort Finealyse+

Die UniSort Finealyse+ solle die UniSort Finealyse für die Sortierung feinkörniger Schüttgüter ergänzen. Die Anlage sei speziell für die Sortierung von Kunststoffgemischen, Kupferschrotten sowie Schwer- und Nichteisenmetallkonzentraten konzipiert.

Wesentliche Neuerungen seien die nahezu verdoppelte Arbeitsbreite, die höhere Durchsatzrate sowie eine Splitfunktionalität für gleichzeitige Mehrfachsortiervorgänge.

Ein Kernelement der Erkennungseinheit sei die Sensorfusion aus hochauflösender Nahinfrarot- (NIR) und Farbkameratechnik. Basierend auf Hyperspectral Imaging (HSI) kombiniert die NIR-Kameratechnik höchste räumliche und spektrale Auflösung. Die zusätzliche Farbkamera erfasst laut Hersteller weitere optische Materialeigenschaften am selben Messpunkt und sorgt in Verbindung mit einem automatischen Weißabgleich für eine stabile und präzise Detektion.

Rostasche-Add-On für Steinert Wirbelstromscheider

Das Add-On Splitcontrol für Steinert Wirbelstromscheider soll die Sortierqualität von Rostaschen und weiteren Feinkorn-Anwendungen verbessern. Veränderungen der Materialeigenschaften, wie der Restfeuchte, soll mit dieser automatischen Regeltechnik begegnet werden können. Splitcontrol soll für konstant hohe Ausbringungsraten und eine hohe Betriebsstabilität sorgen. Manuelle Eingriffe zur Scheitelkorrektur könnten auf ein Minimum reduziert werden.

Splitcontrol kann laut Hersteller als Upgrade für bestehende Steinert Wirbelstromscheider nachgerüstet oder direkt als Zusatzoption bei der Konfiguration eines neuen NE-Scheiders berücksichtigt werden.

Qualitätssteigerung von FE-Konzentraten und Entfernung von Störstoffen

Der Steinert UMP Multipol ist laut Hersteller eine Lösung zur Anreicherung bzw. Reinigung von FE-Konzentraten. Durch den Einsatz wechselnder Magnetpole werden nicht-magnetische Störstoffe entfernt, wodurch die Qualität von FE-Fraktionen steigt. In WEEE-Anwendungen können Kupferverluste in FE-Konzentraten deutlich reduziert werden. Diese Technologie kann leicht in bestehende Anlagen integriert werden und bietet eine Alternative zu herkömmlichen Reinigungsmethoden.

Halle B6, Stand 451/550