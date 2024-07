DUH fordert Umstieg auf papierfreie Werbung

Die Deutsche Umwelthilfe fordert Norma auf, gedruckte Werbezettel abzuschaffen – so wie schon Rewe, Obi, Ikea, Fressnapf und neuerdings testweise sogar Aldi Süd. Mehr als 26 Milliarden Werbepost-Flyer gebe es jährlich in Deutschland.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den Discounter Norma für seine Fokussierung auf umweltschädliche gedruckte Werbung. Aktuelle Marktdaten belegten, dass Normas Werbeaufwendungen 2023 fast vollständig in Printprodukte flossen, anstatt in papierfreie digitale Angebotsinformation. Die milliardenfache Herstellung gedruckter Werbung verursache unnötige Abfallberge, verschwende Ressourcen und heiz die Klimakrise an. Die DUH fordert deswegen den Discounter Norma, ebenso wie alle anderen großen Handelsunternehmen, zum Ausstieg aus printbasierter Werbung auf. Nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation stehen mit digitalen Lösungen inzwischen umwelt- und verbraucherfreundlichere Alternativen zur Angebotsinformation zur Verfügung.

Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: „Noch immer sind deutsche Handelsunternehmen jährlich für bis zu 26 Milliarden unadressierte Werbeprospekte verantwortlich. Jetzt wissen wir: Auch der Discounter Norma fokussiert sich in seiner Angebotswerbung vor allem auf Druckerzeugnisse. Digitale Alternativen, die ohne den Verbrauch von Holz sowie den Transport von Werbematerial auf der Straße auskommen, spielen kaum eine Rolle. Dies ist angesichts der fortschreitenden Klimakrise und immer knapper werdender Ressourcen vollkommen aus der Zeit gefallen. Der Supermarktriese Rewe und die Baumarktkette Obi zeigen, dass es auch ohne Werbeflyer geht. Selbst Aldi Süd probt regional den Ausstieg aus Werbeprospekten. Wir fordern Norma auf, endlich nachzuziehen und auf unnötige Werbebroschüren zu verzichten.“

Neben den Handelsunternehmen sieht die DUH auch Umweltministerin Steffi Lemke in der Verantwortung. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation fordert sie auf, durch eine Opt-in-Regelung die Verteilung ungewollter Werbeprospekte zu stoppen. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten demnach nur dann Werbepost, wenn sie dies durch ein „Werbung, ja bitte“-Schild kenntlich machen.