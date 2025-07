Neue Geschäftsführung für die Sennebogen-Vertriebsgesellschaft

In den ersten acht Jahren nach der Gründung der SVG haben Dr. Andreas Maurer und Alfred Endl die Geschäftsführung neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Geschäftsführer der Sennebogen-Maschinenfabrik GmbH in Nebentätigkeit wahrgenommen. Angesichts der erfreulichen Entwicklung und der gestiegenen Anforderungen ist nun der Zeitpunkt gekommen, an dem eine hauptamtliche Doppelspitze notwendig wird.

Ziel der neuen SVG-Geschäftsführer Christian Kaiser und Peter Kröninger ist es, diese als eigenständige, kundennahe Einheit weiter zu profilieren und ihren Marktauftritt deutlich zu stärken. Seit ihrer Gründung fungiert die SVG als exklusiver Vertriebs- und Servicepartner für Sennebogen-in Niederbayern, Oberpfalz, Mittel- und Oberfranken. Darüber hinaus trägt sie die volle Verantwortung für das Sennebogen-Produktsegment Abbruchmaschinen.

Das Unternehmen unterhält am Standort in Steinach eine Werkstatt zur Maschinenaufbereitung, führt gezielte Funktionsinstandsetzungen durch und bietet darüber hinaus eine breit aufgestellte Mietflotte sowie Gebrauchtmaschinen für Kunden und Sennebogen-Händler weltweit. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein Team an Servicetechnikern und Spezialisten im Innen- und Außendienst.