Neuheiten von Lindner

Das Schnittsystem des neuen Merak 2800 EK ermögliche den universellen Einsatz des Schredders von der groben Vorzerkleinerung bis hin zur Universal- und Nachzerkleinerung und erreicht dabei Korngrößen in einer Bandbreite von 30 bis 350 mm. Die Vielfalt der Schnitteinheiten in Kombination mit dem rein elektrischen Antriebskonzept ermögliche das Zerkleinern unterschiedlichster Materialien am jeweils optimalen Betriebspunkt.

Der 355 kW starke elektro-hydrostatische Antrieb des Zweiwellen-Zerkleineres Alcor zeichne sich durch seine schnelle Reaktion auf Laständerungen aus und sei dank seines hohen Drehmoments auch für besonders zähe Materialien geeignet. Durch den Einsatz verschiedener Wellentypen kann der Alcor laut Hersteller eine Vielzahl von Materialien zerkleinern – von Altholz über Wurzelstöcke, C&I und MSW bis zu Aluminium- und Gemischtschrott. Die Lindner Sky Flap ermögliche zudem einen einfachen Zugang zur Schnitteinheit, wodurch Störstoffe schnell entfernt werden können. Auch der Nachbrechbalken lasse sich problemlos über die Sky Flap entfernen oder austauschen.

Zudem kündigte Lindner für die Komet-Serie neue geschraubte Messerhalter an. Diese sollen innerhalb von 15 Minuten gewechselt werden können. Ältere Maschinen sollen mit einem neuen Schneidsystem nachgerüstet werden können.