Zusätzliche Formate auf der Solids & Recycling-Technik

Am 9. und 10. Oktober 2024 soll es in Dortmund einen zusätzlichen Ausstellungsbereich zur Prozessautomatisierung, eine Start-up-Area und einen Hackathon „Bulk Masters“ geben.

Die Ansprüche an die Prozess- und Recyclingindustrie steigen und Firmenentscheider suchen nach Wegen, Betriebsabläufe zu modernisieren, um sich weiterhin zukunftsfähig aufzustellen. Walter Foltin, Geschäftsführer des Ausstellers MaintMaster Systems GmbH, begrüßt den zusätzlichen Schwerpunkt der Fachmessen. „Die Solids & Recycling-Technik bieten uns als Softwareanbieter die perfekte Plattform, um Unternehmen zu erreichen, die ihre Instandhaltung effizienter gestalten und so ihre Produktionsprozesse optimieren wollen“, begründet er die Entscheidung, im Oktober mitzuwirken. Neben MaintMaster haben sich bereits weitere Anbieter von Automatisierungslösungen einen Platz auf dem Branchentreff gesichert. Darunter die österreichische ESA Elektronische Steuerungs- und Automatisierungs Ges.m.b.H, die bayrische Taurus Prozesstechnologien 4.0 GmbH, die Siemens AG und die Zeppelin Systems GmbH aus dem Bodenseekreis.

Start-ups in Szene gesetzt

Die Start-up Area in Halle 8 soll Raum für Jungunternehmen und deren innovative Geschäftsideen bieten. Spezielle Konditionen und Marketingmaßnahmen unterstützen die Pioniere bei ihrem Erstauftritt und bereits acht der jungen Firmen nutzen diese Möglichkeit. So präsentieren beispielsweise Lynatox GmbH, smart5 envitech GmbH, Xortion Engineering GmbH oder AES Autonome Energiesysteme GmbH erstmals ihre Entwicklungen im neuen Ausstellungsbereich.

Spot an für junge Talente und kreative Lösungen

Auch der Hackathon, ein modernes, dem IT-Bereich entliehenes Format, feiert im Oktober Premiere auf dem Fachmesse-Duo. Beim ersten „Bulk Masters“, einem Hackathon für Prozess- und Recyclingindustrie, werden für die Schwerpunkte „Food goes Powder“ und „Young Professionals“ Ideen gesucht, wie wir zukünftig Lebensmittel verarbeiten und konsumieren oder Unternehmen junge Fachkräfte für sich gewinnen können. Mehrere Teams, bestehend aus Studenten, Start-ups und anderen Nachwuchstalenten, entwickeln während dieses zweitätigen, parallelen Events innovative, mitunter ungewöhnliche Lösungen für die aktuellen Fragestellungen der Challenge-Geber. Bis zu drei Firmen haben die Möglichkeit, dafür ihre Herausforderungen einzubringen. Eine unabhängige Jury kürt nach der Präsentation am zweiten Messetag die Gewinner und attraktive Preisgelder für die ersten drei Plätze spornen zusätzlich an.