Vorbrecher schreddert Holzabfälle für energetische Verwertung

Durch die enorme Schwungmasse des Vollstahlrotors soll er sämtliche Holzwerkstoffe wie frische Rinde mit bis zu 60 Prozent Wassergehalt, Rundhölzer mit bis zu 400 Millimetern Durchmesser und Kappscheiben mit bis zu 1.000 Millimetern Durchmesser brechen. Betreiber sollen auch Wurzeln, Stümpfe, Reste vom Rundholzplatz, Sägemehl und kurze Holzabfälle sowie vorgebrochene Paletten und Abbruchholz verarbeiten können.

Die Zerkleinerungswerkzeuge sind m-förmig auf dem Rotor angeordnet, was laut Hersteller für ein ruhiges Laufverhalten sorgt. Trotz der großen Schwungmasse soll der Stillstand des Rotors in weniger als fünf Minuten erreicht werden. Je nach Konfiguration soll die Maschine Brennstoff in Partikelgrößen von P45 bis P100 nach DIN EN ISO 17225 erzeugen können.

Zum Einsatz kommen soll der neue VVB unter anderem im Holzrecycling, in Biomasse-Heizkraftwerken sowie in der Energieindustrie.

Der Vorbrecher VVB soll sich mit dem Vecoplan Smart Center (VSC) verbinden lassen. Das Digitalisierungskonzept bietet laut Hersteller mit dem VSC.connect eine moderne Kommunikationsschnittstelle zwischen Vecoplan und der Kunden-Anlage. Der Anwender soll auf Leistungen wie Online-Inbetriebnahme, Remote Service, KPIs oder auf eine Media-Datenbank zugreifen können. Das Bedienpanel VSC.control dien dabei als Kommunikationsmedium für die Steuerung des VVB. Das VSC soll sich auf allen gängigen mobilen Endgeräten nutzen lassen.