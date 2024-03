IFE präsentiert neue Produktsparte

Durch die Kombination von digitalen Tools und Sensoren zielt i-STEP darauf ab, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz in der Praxis zu steigern. Die Besucher haben die Gelegenheit, diese Technologie vor Ort zu erleben und Einblicke in weitere Entwicklungen zu gewinnen.

i-STEP kombiniert laut Hersteller digitale Services mit Sensoren und bündelt die Daten in einem Portal. Damit sollen unter anderem Arbeitsabläufe vereinfacht, Stillstände minimiert und die Lebensdauer von Maschinen verlängert werden. Am Messestand will IFE exklusive Einblicke in die praktische Anwendung der neuen Tools geben. Interessierte Messebesucher haben dort die Möglichkeit, i-STEP an einer Maschine zu testen.

Einen besonderen Höhepunkt will IFE Messebesuchern aus der Kompostaufbereitung bieten: Das Unternehmen lädt zu einer exklusiven Besichtigung des Aeroselectors beim Kompostaufbereiter VIVO im etwa 40 km entfernten Warngau ein. Die Anmeldung zur Besichtigung inkl. Transport zur Anlage und zurück zur Messe erfolgt über die Website www.ife-bulk.com/ifat2024.

Halle B6, Stand 139/238