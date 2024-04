Radialkolben-Hydraulikmotoren für schwere Anwendungen

Die X-Serie mit ihrem zum Patent angemeldeten Design sei darauf ausgelegt, die Leistung sowohl neuer als auch bestehender Maschinen zu verbessern, insbesondere in Bezug auf Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Das aktuell verfügbare Sortiment umfasst Verdrängungen von 2.512 bis 8.800 cm³.

Die X-Serie zeichnet sich laut Hersteller durch eine zum Patent angemeldete Konstruktion aus, bei der das Kolben-Design und die strömungsoptimierten hydraulischen Kanäle in ein kompaktes Gehäuse integriert sind. Dies führe aufgrund einer verbesserten Verteilung des Hydrauliköls mit geringeren Druckverlusten zu einem effizienteren Hydraulikmotor. Durch das Kolben-Design kann der Motor problemlos in verschiedenen hydraulischen Systemen mit einem breiten Spektrum an Ölviskositäten und Reinheitsgraden eingesetzt werden. Zusätzlich kann mit austauschbaren und erschwinglichen Verschleißteilen die Motorlebensdauer verlängert werden, was die Gesamtbetriebskosten senkt.

Durch die Lageranordnung des Motors wird die Langlebigkeit gefördert und ein reibungsloser Betrieb sowie eine verlängerte Lebensdauer gewährleistet. Das robuste vordere Lager bewältigt sowohl Axial- als auch Radiallasten. Dadurch kann der Motor in verschiedenen Anwendungen mit unterschiedlichen Belastungen eingesetzt werden.

Auf der IFAT soll die X-Serie Weltpremiere feiern.

Halle B5, Stand 119