Vernetzte Lösungen von Faun zur IFAT

Fokus auf vernetzte Fahrzeugsysteme

Mit dem Future Truck 2.0 zeigt Faun ein weiterentwickeltes Fahrzeugkonzept für den kommunalen Einsatz. Ein neues Bedienkonzept und ein überarbeitetes Widescreen-Display sollen die Bedienung im Fahrerhaus strukturieren und die Informationsdarstellung auf den jeweiligen Einsatzkontext abstimmen. Ziel ist es, die Komplexität für Fahrpersonal und Bedienpersonal zu reduzieren.

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist der Faun AI Cube. Die Plattform verarbeitet Daten aus Kameras und Fahrzeugsystemen in Echtzeit und unterstützt sicherheitsrelevante Abläufe. Dazu zählen die Überwachung des Arbeitsraums, die Erkennung von Personen und Objekten sowie Assistenzfunktionen beim Abbiegen und Rückwärtsfahren. Die Funktionen sind miteinander verknüpft und automatisieren einzelne Prozesse.

Zentrale Anzeige im Fahrerhaus

Mit dem Faun Shared Screen bündelt das Unternehmen verschiedene Informationen auf einer zentralen Anzeige. Das Widescreen-Format soll Sichtfeld, Ergonomie und Konzentration im Fahrerhaus verbessern. Zugleich ist die Plattform für die Einbindung externer Anwendungen ausgelegt, darunter Systeme von Visy, DeepScan, Welvaarts, C-Trace und Moba.

Auch das System Faun Smart Hopper Control erweitert die digitale Prozesssteuerung im Heckbereich. Es kombiniert Kamera- und Sensordaten, um Betriebszustände zu erfassen und Abläufe anzupassen. Nach Unternehmensangaben werden dabei Füllstände überwacht, Behälter erkannt und Verdichtungsprozesse gesteuert. Eine integrierte Gefahrenraumerkennung ergänzt das System.

Brandschutz und Fahrzeugkonzepte

Ein weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts ist ein neues Brandschutzkonzept. Brandgasmelder und Thermobildkameras dienen der frühzeitigen Erkennung von Glutnestern und Brandentwicklungen. Im Ereignisfall reagiert die Steuerung automatisch und versetzt das System in einen sicheren Zustand. Ergänzt wird das Konzept durch eine integrierte Löschlösung.

Bei den Fahrzeugen zeigt Faun unter anderem den Variopress Urban auf einem 2,20 Meter schmalen Fahrgestell mit einem Aufbauvolumen von 9 Kubikmetern. Das Fahrzeug ist für Einsätze in engen urbanen Bereichen ausgelegt. Für den Baustelleneinsatz stellt das Unternehmen zudem eine neue Viajet-Kehrmaschine mit weiterentwickeltem Kehrwerk und SideControl vor. Beide Komponenten sind zum Patent angemeldet.

Kreislaufwirtschaft als Entwicklungsthema

Gemeinsam mit Mercedes-Benz Trucks und 31 Partnern präsentiert Faun das Konzeptfahrzeug reNew Variopress auf Basis des eEconic. Das Projekt ist auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. Nach Angaben des Unternehmens besteht das Fahrzeug aus recycelten Materialien und ist zugleich auf eine spätere Rückführung in den Wertstoffkreislauf ausgelegt. Ziel ist es, entsprechende Material- und Produktionskonzepte perspektivisch in die Serienfertigung zu überführen.

Live-Demonstrationen auf dem VAK-Gelände

Während der Messe sind täglich Live-Demonstrationen auf dem VAK-Gelände vorgesehen. Dort werden die Systeme im praktischen Einsatz gezeigt.

Faun auf der IFAT

Freigelände 712/5