Agilyx übernimmt Mehrheit an GreenDot

Mit dem Vollzug der Transaktion schafft Agilyx die Voraussetzungen, GreenDot künftig vollständig in den Konzernabschluss einzubeziehen. Die Konsolidierung soll unmittelbar nach Abschluss der Transaktion beginnen. Für 2026 erwartet GreenDot einen Umsatz von rund 375 Millionen Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mehr als 22 Millionen Euro.

Anteile von Circular Resources werden übernommen

Grundlage der Transaktion ist der gemeinsame Erwerb der bisherigen Beteiligung von Circular Resources in Höhe von 19,1 Prozent durch Agilyx und Lafor. Nach Abschluss steigt der Anteil von Agilyx von 46 auf 50,1 Prozent. Lafor erhöht seine Beteiligung von 34,9 auf 49,9 Prozent.

Im Zuge der neuen Eigentümerstruktur wird Ranjeet Bhatia, Chief Executive Officer von Agilyx, den Vorsitz bei GreenDot übernehmen.

Finanzierung über befristete Fazilität

Für den Erwerb der zusätzlichen 4,1 Prozent hat Agilyx eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 4,7 Millionen Euro eingerichtet. Die Finanzierung ist mit 7 Prozent verzinst und hat eine voraussichtliche Laufzeit von rund sechs Monaten. Nach Unternehmensangaben wird der Kauf damit vollständig finanziert, ohne die kurzfristige Liquidität zu belasten.

Zustimmung der Anleihegläubiger liegt vor

Die Transaktion hat bereits die erforderliche Zustimmung von zwei Dritteln der Stimmrechtsinhaber der nachrangigen Wandelanleihe 2025/2028 von Agilyx mit einem Volumen von 40 Millionen Euro erhalten. Der Versand des schriftlichen Beschlusses sowie der Abschluss der Transaktion werden für den 20. April 2026 erwartet.

Die Mitteilung erfolgt im Rahmen der Offenlegungspflichten nach Paragraf 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes.