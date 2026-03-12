Tray-to-Tray-Recycling für PET-Schalen skaliert

Ziel ist es, das Recycling von thermogeformten PET-Schalen im industriellen Maßstab zu stabilisieren und die Herstellung lebensmitteltauglicher rPET-Schalen aus Post-Consumer-Material zu ermöglichen.

Sulayr verarbeitet komplexe und mehrschichtige PET-Schalenströme aus Haushaltsabfällen. Die aufbereiteten Materialien werden wieder zu transparenten, lebensmitteltauglichen PET-Schalen verarbeitet. Das Unternehmen verfolgt dabei einen geschlossenen Materialkreislauf mit Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Rezyklate.

Das Unternehmen beliefert nach eigenen Angaben mehr als 100 Kunden in Europa. Im Jahr 2025 produzierte Sulayr rund 50.000 Tonnen recyceltes PET. Die Produktionskapazität entspricht mehr als vier Millionen PET-Schalen pro Tag.

PET-Schalen als Herausforderung im Kunststoffrecycling

Das Recycling von PET-Schalen gilt als technisch anspruchsvoll. Ursache sind unterschiedliche Materialstrukturen, mehrschichtige Verpackungen sowie schwankende Zusammensetzungen in Post-Consumer-Strömen. Dabei steigen gleichzeitig die Qualitätsanforderungen für Rezyklate, insbesondere wenn sie erneut für Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden.

In Europa werden jährlich mehr als fünf Millionen Tonnen PET-Verpackungen in Verkehr gebracht. Während das Bottle-to-Bottle-Recycling weitgehend etabliert ist, entfallen etwa ein Viertel dieses Volumens auf PET-Schalen. Für diese Fraktion bestehen weiterhin technische und infrastrukturelle Herausforderungen bei der werkstofflichen Verwertung.

Vor diesem Hintergrund verfolgt Sulayr das Ziel, das Tray-to-Tray-Recycling für PET-Schalen zu industrialisieren und stabile Prozesse für hochwertige Rezyklate zu etablieren.

Sortiertechnologie im Recyclingprozess

Zur Stabilisierung des Sortierprozesses integriert Sulayr optische Sortiersysteme von Tomra in seine Anlagenstruktur. Die Lösung kombiniert ein zweispuriges Autosort-System mit einem Innosort Flake-System für die Flakesortierung. Beide Systeme sind Teil einer Prozesskette aus Materialannahme, Sortierung, Waschen, Zerkleinerung, Flake-Reinigung und anschließender Extrusion zu rPET für PET-Schalen.

Das Autosort-System übernimmt die Sortierung auf Schalenebene. In der ersten Sortierstufe wird PET CLB aus dem gemischten Materialstrom positiv selektiert. In einer zweiten Stufe werden verbleibende Nicht-Zielmaterialien durch Negativsortierung entfernt. Dadurch steigt die Reinheit der PET-Fraktion, während sich gleichzeitig die Materialrückgewinnung.

Nach der Zerkleinerung folgt die Flakesortierung mit Innosort Flake. Das System erkennt und trennt Flakes nach Polymertyp, Farbe und Transparenz. Mehrere Sortierstufen ermöglichen zusätzliche Reinigungsschritte. Zudem führt eine integrierte Rückgewinnungsstufe PET aus Nebenströmen wieder dem Hauptprozess zu.

Hohe Reinheitsgrade für lebensmitteltaugliches rPET

Nach Angaben des Unternehmens erreicht die integrierte Sortierlösung Reinheitsgrade von über 99,8 Prozent unter industriellen Betriebsbedingungen. Diese Materialqualität ermöglicht die Verarbeitung der Rezyklate zu lebensmitteltauglichen PET-Schalen.

Gleichzeitig steigt die Materialausbeute, während der Ausschuss reduziert wird. Die Anlage kann neben transparenten PET-Schalen auch bestimmte farbige Schalenfraktionen verarbeiten, sofern entsprechende Nachfrage besteht.

Die verbesserte Prozessstabilität erleichtert es dem Unternehmen, Kundenspezifikationen für zertifizierte Recyclingmaterialien zu erfüllen. Zu den Abnehmern zählen unter anderem Verpackungshersteller und Kunststoffverarbeiter, die Rezyklate für lebensmitteltaugliche PET-Schalen einsetzen.

Skalierbares Modell für PET-Kreislaufwirtschaft

Mit steigenden Anforderungen an Rezyklatanteile in Kunststoffverpackungen gewinnt das Recycling von PET-Schalen in Europa an Bedeutung. Projekte wie das von Sulayr zeigen, dass Tray-to-Tray-Recycling für PET-Schalen mit geeigneter Sortiertechnologie und stabilen Prozessketten im industriellen Maßstab umgesetzt werden kann.

Die Integration der Sortiertechnologie trägt dazu bei, hochwertige rPET-Ströme aus komplexen Verpackungsabfällen zu gewinnen und damit die Nutzung von Rezyklaten in neuen PET-Schalen zu erhöhen.