Circular-Economy-Landkarte für Nordrhein-Westfalen

Die „Circular Economy Landkarte NRW“ wurde am 11. März auf der Fachmesse Circular Valley Convention in Düsseldorf vorgestellt. Die Landkarte wird von der Leitstelle CE.NRW betrieben, die unter dem Dach von NRW.Energy4Climate angesiedelt ist.

Die digitale Übersicht erfasst mehr als 500 Einträge aus Wirtschaft, Forschung, Kommunen und Netzwerken. Nutzer können die Inhalte nach Handlungsfeldern, Zielgruppen und Regionen filtern und erhalten zu jedem Eintrag weiterführende Informationen. Ziel der Plattform ist es, Projekte und Unternehmen der Circular Economy sichtbar zu machen und den Austausch zwischen den Akteuren zu erleichtern.

Überblick über Akteure der Kreislaufwirtschaft

Die Circular Economy Landkarte NRW bildet Initiativen aus dem gesamten Bundesland ab, von Kleve bis Höxter sowie von Steinfurt bis Euskirchen. Sie stellt Unternehmen, Projekte und Netzwerke dar, die an der Umsetzung zirkulärer Wertschöpfungsmodelle arbeiten oder entsprechende Strategien in ihren Geschäftsprozessen verankert haben.

Nach Angaben von NRW.Energy4Climate lassen sich in Nordrhein-Westfalen bereits mehr als 20 Milliarden Euro jährlicher Bruttowertschöpfung der Circular Economy zuordnen. Zudem sind landesweit mehr als 180 Unternehmen in diesem Kontext aktiv oder setzen sogenannte R-Strategien wie Reduce, Reuse oder Recycle in ihrer Wertschöpfung um.

Leitstelle CE.NRW als zentrale Anlaufstelle

Die Leitstelle CE.NRW ist ein Angebot des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Circular Economy. Sie richtet sich an Unternehmen, Kommunen und Forschungseinrichtungen und unterstützt die Vernetzung sowie den Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Auf der Circular Valley Convention ist die Leitstelle mit einem eigenen Messestand vertreten. Die Veranstaltung findet am 11. und 12. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Dort informiert das Team über aktuelle Projekte, Aktivitäten und Unterstützungsangebote im Bereich Circular Economy in Nordrhein-Westfalen.