Kooperation für Sekundärbaustoffe im Bauwesen

Während QUBA für Güteüberwachung, Qualitätssicherung und Zertifizierung zuständig ist, stellt N1 Circular mit der SITE DEPOT Community ein digitales Stoffstromnetzwerk bereit, über das Angebote sichtbar gemacht werden können.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, geprüfte Sekundärbaustoffe für Bauunternehmen, Planungsbüros und Entsorgungsbetriebe leichter auffindbar zu machen und damit ihre Berücksichtigung in Bauprojekten zu unterstützen.

Qualitätssicherung als Grundlage

Sekundärbaustoffe gelten in Bauprojekten häufig als schwer planbar oder werden gegenüber Primärbaustoffen als qualitativ unsicher eingeschätzt. Die Kooperation setzt an dieser Stelle an und verbindet Qualitätssicherung mit einer verbesserten Markttransparenz.

QUBA organisiert die Güteüberwachung und Zertifizierung von Sekundärbaustoffen. Rund 300 Unternehmen nutzen das Qualitätssicherungssystem und führen zertifizierte Materialien im Markt. Durch die Kooperation mit N1 Circular können diese Angebote zusätzlich sichtbar gemacht werden. Das erleichtert insbesondere überregional tätigen Bau- und Entsorgungsunternehmen den Zugang zu geeigneten Materialien in unterschiedlichen Regionen.

Digitale Sichtbarkeit für Stoffströme

Die von N1 Circular betriebene SITE DEPOT Community ist ein digitales Stoffstromnetzwerk für Sekundärbaustoffe sowie für Aushub- und Abbruchmaterial. Die Plattform dient der Veröffentlichung und Auffindbarkeit von Materialangeboten. Eine Vermittlung von Geschäften durch den Plattformbetreiber erfolgt nicht.

Unternehmen können Angebote einstellen und direkt miteinander kommunizieren. Preise, Konditionen und Vertragsgestaltung werden unmittelbar zwischen den beteiligten Unternehmen vereinbart.

Integration zertifizierter Materialien

Im Rahmen der Kooperation können QUBA-Mitglieder zertifizierte Sekundärbaustoffe aus dem QUBA-System an N1 Circular übermitteln. Die Materialien werden anschließend in der SITE DEPOT Community veröffentlicht.

Interessenten können dort gezielt nach verfügbaren Sekundärbaustoffen suchen und Anbieter direkt kontaktieren. Die Kooperation verbindet damit die Qualitätssicherung von Sekundärbaustoffen mit einem digitalen Marktplatz für deren Auffindbarkeit im Bauwesen.