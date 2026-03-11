Datenerhebung für Stoffstrombild Kunststoffe beginnt

Die Studie untersucht regelmäßig zentrale Kennzahlen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu zählen Produktionsmengen, Einsatzbereiche von Kunststoffen, das Aufkommen von Kunststoffabfällen sowie deren Verwertung und der Einsatz von Rezyklaten.

Das Stoffstrombild Kunststoffe wird seit 1997 im Zweijahresrhythmus erstellt. Die Datenerhebung richtet sich an Unternehmen, die Kunststoffe herstellen, verarbeiten oder in Endprodukten einsetzen. Auch Betriebe, die Kunststoffabfälle sammeln, sortieren oder verwerten sowie Hersteller entsprechender Maschinen und Anlagen, können an der Erhebung teilnehmen. Die Datenauswertung erfolgt anonymisiert durch die Conversio Market & Strategy GmbH.

Marktanalyse entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Das Stoffstrombild Kunststoffe erfasst Daten zu Produktion, Verarbeitung, Verbrauch, Abfallaufkommen und Verwertung von Kunststoffen in Deutschland. Zudem wird untersucht, in welchem Umfang Rezyklate wieder in Anwendungen eingesetzt werden. Die Studie bietet damit eine systematische Übersicht über Stoffströme und Verwertungspfade im Kunststoffkreislauf.

Die Ergebnisse der aktuellen Ausgabe des Stoffstrombilds Kunststoffe sollen voraussichtlich im Oktober 2026 veröffentlicht werden. Sie dienen als Datengrundlage für Marktanalysen, politische Bewertungen und fachliche Diskussionen zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft im Kunststoffsektor.

Für die jüngste Untersuchung wurden mehr als 2.000 Unternehmen aus Kunststofferzeugung, -verarbeitung und -verwertung befragt. Ergänzend flossen amtliche Statistiken und weitere Marktdaten in die Auswertung ein. Auch für die aktuelle Erhebungsrunde sind Unternehmensbefragungen, Telefoninterviews sowie zusätzliche Recherchen vorgesehen, um eine möglichst vollständige Datengrundlage zu erreichen.

Brancheninitiative für Transparenz im Kunststoffmarkt

Auftraggeber der Studie ist die BKV GmbH. Die Erstellung erfolgt durch die Conversio Market & Strategy GmbH mit Unterstützung zahlreicher Verbände und Organisationen entlang der Kunststoff-Wertschöpfungskette.

Zu den beteiligten Organisationen gehören unter anderem PlasticsEurope Deutschland, der BDE, der bvse, der VDMA sowie der GKV – Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie.

Weitere Partner sind Branchenverbände aus der Kunststoffverarbeitung, der Automobilindustrie, der Chemieindustrie sowie die IG BCE. Ziel der gemeinsamen Initiative ist eine belastbare Datengrundlage zur Entwicklung von Produktion, Nutzung und Recycling von Kunststoffen in Deutschland.