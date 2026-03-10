Zentek und Schlaadt kooperieren bei EPS-Recycling

Ziel der Kooperation ist die Weiterentwicklung von Verpackungen sowie der zugehörigen Entsorgungs- und Recyclingprozesse. Die Unternehmen wollen ihre jeweiligen Kompetenzen in den Bereichen Verpackungsproduktion, Sammlung und Verwertung von Wertstoffen miteinander verbinden.

Schlaadt entwickelt und produziert Verpackungen und Formteile aus Partikelschäumen wie expandiertem Polypropylen (EPP) und expandiertem Polystyrol (EPS). Zentek organisiert Systeme zur Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen und betreibt entsprechende Infrastrukturen in Deutschland. Die Zusammenarbeit soll Produktions- und Recyclingprozesse stärker aufeinander abstimmen und die Rückführung von Verpackungsmaterialien in den Stoffkreislauf erleichtern.

Ein Schwerpunkt der Kooperation liegt auf der Umsetzung regulatorischer Anforderungen der europäischen Verpackungsverordnung PPWR. Ziel ist die Entwicklung von Verpackungen, deren Materialströme über Sammlung, Sortierung und Aufbereitung wieder in die Herstellung neuer Produkte integriert werden können. Die Partner planen, technische und organisatorische Lösungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Verpackungen zu entwickeln.

Im Mittelpunkt steht außerdem der Ausbau von Sammel- und Sortierstrukturen für Verpackungen aus expandiertem Polystyrol. Zentek und Schlaadt wollen das mechanische Recycling von EPS-Verpackungen ausweiten. Das aufbereitete Material ist für die erneute Herstellung von EPS-Produkten vorgesehen.

Die Kooperation umfasst zudem die Weiterentwicklung von Verpackungskonzepten, die Anforderungen an Produktschutz und Isolation erfüllen und gleichzeitig recyclingfähig gestaltet sind. Parallel dazu arbeiten beide Unternehmen an Verfahren zur stärkeren Nutzung von Rezyklaten sowie an der Optimierung bestehender Recyclingprozesse. Ziel ist eine stabilere Integration von Partikelschaumverpackungen in bestehende Wertstoffkreisläufe.