Zeppelin bietet Kraftstoffgarantie für Cat-Baumaschinen

Verbrauchsdaten liefern Unternehmen zudem belastbare Kennzahlen, um Kostenpotenziale zu identifizieren und den Maschineneinsatz effizienter zu gestalten.

Für Cat Baumaschinen bietet Zeppelin hierzu eine Kraftstoffgarantie an. Sie bezieht sich auf den Kraftstoffverbrauch in Litern pro Stunde bei einem Leerlaufanteil von 30 Prozent. Die Garantie gilt für Standardgeräte wie Ketten-, Mobil- und Umschlagbagger, Radlader, Kettendozer, Grader, Dumper und Walzen.

Voraussetzungen der Kraftstoffgarantie

Die Kraftstoffgarantie für Cat Baumaschinen kann beim Kauf einer Neumaschine in Verbindung mit einem Servicevertrag über drei Jahre abgeschlossen werden. Voraussetzung ist außerdem der Einbau einer PL-Box, die die Verbrauchsdaten erfasst und über die Telematiklösung VisionLink auswertet.

Zeppelin stellte das Angebot erstmals auf der bauma 2025 vor. Bis Ende des Jahres wurden nach Unternehmensangaben mehr als hundert Maschinen in das Programm aufgenommen. Seit Beginn des Jahres steigt die Nachfrage weiter.

Erstattung bei Mehrverbrauch

Liegt der tatsächliche Verbrauch über dem garantierten Wert, greift die Kraftstoffgarantie. Die Differenz zum zugesicherten Verbrauchswert wird in Form einer Servicegutschrift ausgeglichen. Grundlage der Berechnung ist der jeweils gültige durchschnittliche Dieselpreis pro Liter. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Als Untergrenze für eine Erstattung gilt eine Abweichung von zehn Prozent. Die maximale Ausgleichsquote liegt bei 25 Prozent. Nach bisherigen Erfahrungswerten liegt der durchschnittliche Auszahlungsquotient bei etwa zwölf Prozent.

Radlader dominieren das Programm

Den größten Anteil der registrierten Maschinen stellen mittelgroße Radlader mit rund 45 Prozent. Bei diesen Geräten liegt die Auszahlungsquote aktuell bei etwa zwei Prozent.

Wenn Verbrauchswerte dauerhaft über dem definierten Bereich liegen, analysiert Zeppelin gemeinsam mit dem Betreiber die Einsatzbedingungen der Maschine. Dazu zählen etwa Arbeitsabläufe, Materialeigenschaften oder Leerlaufzeiten. Zusätzlich können Fahrer geschult oder Maschineneinsätze durch die Projekt- und Einsatzberatung des Unternehmens bewertet werden, um ineffiziente Betriebszustände zu identifizieren.

Individuelle Bewertung bei Großgeräten

Bei Großmaschinen erfolgt eine individuelle Analyse des Kraftstoffverbrauchs. Dabei berücksichtigt Zeppelin Faktoren wie Materialbeschaffenheit, Arbeitsumgebung sowie Transportwege auf der Baustelle. Auf dieser Basis wird ein spezifischer Referenzwert für den Kraftstoffverbrauch ermittelt, der anschließend als Grundlage für die Kraftstoffgarantie dient.