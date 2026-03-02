Modernisierung der Abfallwirtschaft im Kreis Soest

Die ESG organisiert seit über 30 Jahren gemeinsam mit 14 Städten und Gemeinden die Abfallentsorgung im Kreis Soest. Rund 66 Beschäftigte verantworten die Verwertung und Entsorgung von jährlich mehr als 150.000 Tonnen Abfall für etwa 300.000 Einwohner. Die Anlagen in Werl und Erwitte bilden die zentrale Infrastruktur für Umschlag, Behandlung und Stoffstrommanagement.

Mit dem 822 G setzt die ESG auf einen 22-Tonnen-Umschlagbagger, der für Anwendungen in Recycling, Entsorgung und industriellem Materialumschlag konzipiert ist. Die Maschine verfügt über einen Stage-V-Dieselmotor und ist auf einen emissionsarmen Betrieb mit reduziertem Kraftstoffverbrauch ausgelegt. Traglast, Reichweite von bis zu zehn Metern sowie die robuste Bauweise unterstützen den Einsatz bei hohen Umschlagmengen und heterogenen Abfallfraktionen.

An beiden Standorten sind die Maschinen mit dem Steuerungssystem Sencon 3 ausgestattet, das eine präzise Arbeitsbewegung und eine bedarfsgerechte Maschinensteuerung ermöglicht. Eine integrierte Wiegeeinrichtung dient der Mengenerfassung im laufenden Betrieb. Zudem verfügen die Geräte über eine Schutzbelüftung zum Schutz von Fahrer und Komponenten vor Staubbelastung sowie über ein Planierschild am Unterwagen für ergänzende Arbeiten auf dem Betriebsgelände.

Mit der Investition stärkt die ESG ihre Umschlagkapazitäten und optimiert betriebliche Abläufe in der kommunalen Kreislaufwirtschaft. Die Erneuerung der Maschinentechnik trägt zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und emissionsarmen Anlagenbetriebs in Werl und Erwitte bei.

Die Auslieferung und Betreuung der Maschinen erfolgt durch Schlüter für Baumaschinen mit Sitz in Erwitte. Das Unternehmen ist Vertragshändler unter anderem für Sennebogen und bietet ergänzende Dienstleistungen wie Wartung, Reparatur, Finanzierung, Miete und Gebrauchtmaschinenmanagement an.