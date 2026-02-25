Anzeige

Uniroh seit 10 Jahren bvse-Entsorgungsfachbetrieb

Vor zehn Jahren wechselte der Entsorgungsfachbetrieb Uniroh zur bvse-Entsorgergemeinschaft. Dieses Jubiläum nahm Geschäftsführer Jörg Lacher zum Anlass, die Ehrenurkunde der bvse-Entsorgergemeinschaft in der Uniroh Betriebsstätte Darmstadt zu überreichen.
Uniroh seit 10 Jahren bvse-Entsorgungsfachbetrieb
Die Uniroh-Geschäftsführung mit der bvse-Ehrenurkunde. Von links nach rechts: Gerhard Graf, Mike Hayes, Werner Steingaß, Max Steingaß und der Darmstädter Betriebsstättenleiter Björn Feuchter. Copyright: bvse
Anzeige

Das Unternehmen ist seit 2015 Mitglied der bvse-Entsorgergemeinschaft und 2003 erstmalig zum Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert worden. Jörg Lacher gratulierte den Geschäftsführern Werner Steingaß, Mike Hayes, Max Steingaß und Gerhard Graf sowie dem Betriebsstättenleiter des Standortes Darmstadt Björn Feuchter sehr herzlich und bescheinigte dem Unternehmen bei der Übergabe der Ehrenurkunde ein professionelles Qualitätsmanagement.

Im Bereich der Altpapier- und Altkunststoff- bzw. der Sekundärrohstoffvermarktung ist die uniroh bereits seit 1998 ein in der Branche anerkannt kompetenter Ansprechpartner. An der Schnittstelle zwischen den Recyclingbetrieben und der verarbeitenden Industrie findet das Unternehmen in einem dynamischen Markt immer neue Lösungen für die Bedürfnisse seiner Kunden. Das Mitglied der bvse-Entsorgergemeinschaft ist nach § 56 des KrW-/AbfG zum Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Dies garantiert den Kunden eine kontrollierte Arbeitsleistung des gesamten uniroh-Teams.

Jörg Lacher wies darauf hin, dass die uniroh GmbH nun schon seit zehn Jahren jährlich von der bvse-Entsorgergemeinschaft zertifiziert wird: „Wir wollen Qualität auf Dauer sichern!“ Und so müssen die verantwortlichen Mitarbeiter der uniroh GmbH ihr Fachwissen auf dem Laufenden halten und dies auch nachweisen. Das Unternehmen selbst wird jährlich durch unabhängige Sachverständige überprüft.

Quelle: bvse
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Thommen Group ordnet Schweizer Führung neu

Augmented Reality im Containerdienst

Digitale Plattform für PPWR-Compliance

Leichter Zuwachs beim E-Schrott-Recycling

Zirkuläres Bauen in Berlin Tegel

Elektrische Lkw für Entsorgungslogistik

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link