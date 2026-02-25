Uniroh seit 10 Jahren bvse-Entsorgungsfachbetrieb

Das Unternehmen ist seit 2015 Mitglied der bvse-Entsorgergemeinschaft und 2003 erstmalig zum Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert worden. Jörg Lacher gratulierte den Geschäftsführern Werner Steingaß, Mike Hayes, Max Steingaß und Gerhard Graf sowie dem Betriebsstättenleiter des Standortes Darmstadt Björn Feuchter sehr herzlich und bescheinigte dem Unternehmen bei der Übergabe der Ehrenurkunde ein professionelles Qualitätsmanagement.

Im Bereich der Altpapier- und Altkunststoff- bzw. der Sekundärrohstoffvermarktung ist die uniroh bereits seit 1998 ein in der Branche anerkannt kompetenter Ansprechpartner. An der Schnittstelle zwischen den Recyclingbetrieben und der verarbeitenden Industrie findet das Unternehmen in einem dynamischen Markt immer neue Lösungen für die Bedürfnisse seiner Kunden. Das Mitglied der bvse-Entsorgergemeinschaft ist nach § 56 des KrW-/AbfG zum Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Dies garantiert den Kunden eine kontrollierte Arbeitsleistung des gesamten uniroh-Teams.

Jörg Lacher wies darauf hin, dass die uniroh GmbH nun schon seit zehn Jahren jährlich von der bvse-Entsorgergemeinschaft zertifiziert wird: „Wir wollen Qualität auf Dauer sichern!“ Und so müssen die verantwortlichen Mitarbeiter der uniroh GmbH ihr Fachwissen auf dem Laufenden halten und dies auch nachweisen. Das Unternehmen selbst wird jährlich durch unabhängige Sachverständige überprüft.