Anzeige

Recyclinglösung für faserverstärkte Thermoplaste

Die CEAD Group mit Sitz in Delft entwickelt großformatige Additive-Manufacturing-Systeme für Anwendungen in der Schifffahrt, im Bauwesen und in der Verbundwerkstoffindustrie.
Recyclinglösung für faserverstärkte Thermoplaste
Zerkleinerung von ausrangierten Druckerzeugnissen und FRP-Abfällen im Weima WLK 4. Copyright: Weima
Anzeige

Das Unternehmen setzt auf granulatbasierte 3D-Drucktechnologie im Bereich Large Format Additive Manufacturing, um großdimensionierte Bauteile aus faserverstärkten thermoplastischen Verbundwerkstoffen herzustellen. Zum Einsatz kommen glas- und kohlefaserverstärkte Polymere, die insbesondere bei strukturellen Anwendungen hohe Anforderungen an Festigkeit und Steifigkeit erfüllen.

Im Zuge von Entwicklungs- und Prototypingprozessen fallen regelmäßig Ausschussbauteile und Teststrukturen an. Diese Komponenten erreichen im großformatigen 3D-Druck teils erhebliche Abmessungen und Gewichte. Insbesondere im Maritime Application Center von CEAD entstehen bei der Fertigung von Bootssektionen Materialreste im Umfang von mehreren hundert Kilogramm. Eine konventionelle Entsorgung dieser faserverstärkten Thermoplaste ist sowohl logistisch als auch ökonomisch mit Nachteilen verbunden.

Zur internen Aufbereitung der Produktionsabfälle setzt CEAD auf den Weima WLK 4 Einwellen-Zerkleinerer. Die Maschine ist mit einem 10-Millimeter-Sieb ausgestattet und verarbeitet verstärkte thermoplastische Bauteile zu definierten Flakes mit einer Korngröße von rund 10 Millimetern. Auf diese Weise entsteht ein homogenes Mahlgut, das als Ausgangsstoff für weitere Verarbeitungsschritte geeignet ist. Die Zerkleinerung erfolgt direkt am Standort und ist in die bestehenden Materialflüsse integriert.

Das erzeugte Rezyklat dient als Zwischenprodukt für die weitere werkstoffliche Nutzung. In Kooperation mit niederländischen Forschungs- und Entwicklungspartnern untersucht CEAD die Regranulierung des zerkleinerten Materials. Ziel ist es, die Flakes erneut zu Pellets aufzubereiten und in pelletbasierten Extrusions-3D-Drucksystemen einzusetzen. Erste Versuche zeigen, dass sich kurzfaserverstärkte Verbundwerkstoffe in ein verarbeitbares Ausgangsmaterial überführen lassen. Dabei steht die Sicherstellung konstanter Materialeigenschaften und Prozessstabilität im Fokus.

Quelle: Weima
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Mietmodell für Absetzkipperwaage

Multi-Sensor-Sortierung im Aluminiumrecycling

Elektrische Lkw für Entsorgungslogistik

Recyclingprozess für Siliconabfälle entwickelt

DIBt-Zulassung für Betonzusatzstoff Concrelat

Wirbelstromscheider erhöhen Metallausbeute

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link