Doppstadt bündelt Miet- und Gebrauchtmaschinen

Durch die Zusammenführung des Mietgeschäfts mit dem Bereich Gebrauchtmaschinen im Vertriebsinnendienst steht Kunden in Deutschland ein größerer, zentral verwalteter Maschinenpool zur Verfügung. Die organisatorische Integration erfolgte Anfang November.

Mit dem ausgebauten Mietangebot reagiert das Unternehmen auf Investitionszurückhaltung insbesondere bei kleinen und mittelständischen Betrieben. Hohe Anschaffungskosten für Aufbereitungstechnik führen häufig dazu, dass Unternehmen kurzfristige Bedarfe nicht durch eigene Investitionen abdecken. Mietmodelle ermöglichen es, Auftragsspitzen, saisonale Schwankungen oder projektbezogene Einsätze zeitlich befristet zu bedienen. Die üblichen Mietzeiträume liegen zwischen einem und sechs Monaten und können an projektspezifische Anforderungen angepasst werden.

Das Angebot umfasst Maschinen aus dem Doppstadt-Portfolio, darunter Zerkleinerer, Siebtechnik und weitere Komponenten der mechanischen Aufbereitung. Eine erhöhte Nachfrage verzeichnet das Unternehmen derzeit bei Zerkleinerern der Baureihe INVENTHOR. Neben der kurzfristigen Verfügbarkeit nutzen Betriebe Mietlösungen auch zur technischen Erprobung im laufenden Betrieb. Auf diese Weise lassen sich Investitionsentscheidungen auf Basis praktischer Erfahrungen treffen und Risiken im Zusammenhang mit Neuinvestitionen reduzieren.

Parallel zur organisatorischen Neuausrichtung hat Doppstadt die Prozesse im Bereich Miet- und Gebrauchtmaschinen digitalisiert. Anfragen werden über die Unternehmenswebsite erfasst und in einem zentralen Ticketsystem bearbeitet. Die strukturierte Weiterleitung an zuständige Fachmitarbeiter soll eine zügige Rückmeldung und Projektabwicklung unterstützen. Ziel der Standardisierung ist eine höhere Transparenz sowie eine bessere Skalierbarkeit des Geschäfts.

Auch die vertraglichen Rahmenbedingungen wurden überarbeitet. Eine einheitliche Mietpreisliste bildet die Grundlage für die Kalkulation. Vor jedem Einsatz durchlaufen die Maschinen eine technische Prüfung. Die Auslieferung erfolgt in der Regel durch eigenes Personal oder langjährige Logistikpartner. Vor Ort wird eine Einweisung in die jeweilige Maschine durchgeführt, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.