bvse verleiht „Grüne Engel“ in München

Der bvse verleiht am 6. Mai 2026 im Rahmen des Messeabends zur IFAT den Mittelstandspreis für das Recycling „DIE GRÜNEN ENGEL“. Die Preisverleihung findet ab 18:30 Uhr im Hofbräukeller am Wiener Platz in München statt. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Wissenschaftsjournalisten und Fernsehmoderator Dirk Steffens.
Mit dem Mittelstandspreis würdigen der bvse und die Unternehmensgruppe Aufbereitungszentrum Nürnberg – DIE GRÜNEN ENGEL Recyclinglösungen, technische Entwicklungen sowie Persönlichkeiten der Kreislaufwirtschaft. Die Auszeichnung richtet sich an Unternehmen des Recycling-Mittelstands und an Akteure, die durch technologische Entwicklungen oder unternehmerisches Handeln zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft beitragen.

Der Preis wird 2026 zum sechsten Mal vergeben. Seit der erstmaligen Verleihung im Jahr 2014 hat sich der Mittelstandspreis für das Recycling als branchenspezifische Auszeichnung etabliert. Bei der Preisverleihung 2024 nahmen mehr als 250 Gäste aus Entsorgungswirtschaft, Recyclingindustrie, Sekundärrohstoffhandel sowie aus Politik und Wirtschaft teil.

Im aktuellen Wettbewerbsjahr konnten Bewerbungen und Nominierungen in den Kategorien innovative Recyclinglösung, zukunftsweisende Techniklösung für das Recycling und Lebenswerk eingereicht werden. Nach Angaben des Veranstalters lagen der Jury 24 Bewerbungen vor. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte einstimmig. Die Namen der ausgezeichneten Unternehmen und Persönlichkeiten werden im Rahmen der Veranstaltung bekanntgegeben.

Quelle: bvse
