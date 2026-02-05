Anzeige

ETW realisiert Deponiegas-Biomethananlage in Berlin

ETW Energietechnik erhält den Auftrag zur Errichtung einer Biomethananlage für die Berliner Stadtreinigungsbetriebe. Die Anlage ist auf die Aufbereitung von Deponiegas ausgelegt und erreicht eine Kapazität von bis zu 700 Normkubikmetern pro Stunde. Das erzeugte Biomethan ist für die Einspeisung in das Gasnetz vorgesehen.
ETW realisiert Deponiegas-Biomethananlage in Berlin
Copyright: ETW Energietechnik
Anzeige

Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe realisieren das Projekt auf Basis eines Anlagenkonzepts, das in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Rytec entwickelt wurde. Rytec verfügt über fachliche Erfahrung in der Biogaserzeugung, der biologischen und thermischen Abfallbehandlung sowie in der Energie-, Abfall- und Deponietechnik und war für die planerische Auslegung der Gesamtanlage verantwortlich.

Zum Einsatz kommt ein speziell für Deponiegas konzipiertes Aufbereitungsverfahren von ETW Energietechnik mit nachgeschalteter Stickstoffreduzierung. Dieses Verfahren ermöglicht die Aufbereitung von Deponiegas mit Stickstoffgehalten von über 22 Prozent zu einspeisefähigem Biomethan. Grundlage für die Auslegung sind Betriebserfahrungen aus bereits realisierten Anlagen, unter anderem aus einer Referenzanlage in Italien.

Deponiegas stellt besondere Anforderungen an die Gasaufbereitung. Es weist erhöhte Konzentrationen an Spurstoffen wie flüchtigen organischen Verbindungen und Siloxanen auf. Gleichzeitig unterliegt sowohl die Gaszusammensetzung als auch die Gasmenge langfristigen Schwankungen. Mit zunehmender Standzeit einer Deponie sinkt der Methananteil, während Sauerstoff- und Stickstoffanteile zunehmen. Parallel dazu geht das Gasaufkommen kontinuierlich zurück.

Die Biomethananlage ist daher für einen breiten Betriebsbereich ausgelegt. Die Methankonzentration des Rohgases liegt zwischen 35 und 60 Prozent, während Stickstoff- und Sauerstoffgehalte bis zu 23 Prozent erreichen können. Die Anlage ist für einen Teillastbetrieb zwischen 40 und 100 Prozent der Nennkapazität konzipiert, um auf wechselnde Betriebsbedingungen reagieren zu können.

Zur Reduzierung des externen Strombezugs wird die Anlage durch ein Blockheizkraftwerk ergänzt, das den Eigenstrombedarf deckt. Das Blockheizkraftwerk wird unter anderem mit dem Off-Gas der Gasaufbereitung betrieben. Durch diese Integration wird eine Methanausbeute von über 95 Prozent für die Gesamtanlage erreicht.

Quelle: ETW Energietechnik
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Fachmesse für Schüttgut und Recycling

Digitale Unterstützung im Radladerbetrieb

Biobasierte Rohstoffe für Klebstoffe

KI-gestützte Sortierung von Food-PET

Emissionshandel: Klarstellungen für Biomasse und MBA

Graue Biotechnologie in der Kreislaufwirtschaft

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link