Schwerer Abbruch mit Mietmaschinen

Das Projekt umfasst den vollständigen Abbruch eines rund 60.000 Quadratmeter großen Werksgeländes eines früheren Schleifmittelherstellers. Der Rückbau soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein, ab 2026 ist auf dem Areal die Errichtung eines Fahrzeugdepots vorgesehen.

Manns ist seit seiner Gründung im Jahr 1996 auf Abbruch-, Erd- und Recyclingarbeiten ausgerichtet. Im Verlauf der bisherigen Arbeiten wurden nach Unternehmensangaben rund 230.000 Kubikmeter umbauter Raum zurückgebaut, was einem Abbruchvolumen von etwa 120.000 Tonnen entspricht. Eine besondere Herausforderung stellte die Demontage stark armierter Fundamente dar, die bis zu fünf Meter mächtig sind und sich in einer Tiefe von rund fünf Metern befinden. Für diese Arbeiten wurden im Sommer 2025 kurzfristig zusätzliche Großgeräte benötigt.

CR-Rental konnte zwei Hyundai HX800AL einschließlich geeigneter Anbaugeräte zur Verfügung stellen. Die Maschinen wurden mit großvolumigen, gepanzerten Löffeln sowie Hydraulikhämmern und Betonzangen ausgestattet. Seitdem kommen sie im täglichen Baustellenbetrieb zum Einsatz und übernehmen vor allem das Lösen, Ausheben und Zerkleinern massiver Betonbauteile. Der Einsatz erfolgt im Zweischichtbetrieb während der üblichen Tagesarbeitszeiten.

Im Fokus des Projekts steht ein zügiger und planbarer Baufortschritt, da der Rückbau innerhalb eines fest definierten Zeitfensters abgeschlossen werden muss. Durch die Anmietung der Großbagger konnte der bestehende Maschinenpark entlastet und auf unvorhergesehene zusätzliche Abbruchleistungen reagiert werden. Nach Abschluss der Abbrucharbeiten wird das Gelände ebenerdig hergestellt, bestehende Kellerstrukturen werden verfüllt.

Parallel zu den maschinellen Arbeiten sind kontinuierlich bis zu acht Mitarbeiter von Manns auf der Baustelle tätig. Der Projektablauf ist darauf ausgelegt, den Rückbau fristgerecht bis zum Jahresende 2025 abzuschließen. Der Einsatz der Großhydraulikbagger stellt dabei einen zentralen Faktor für die termingerechte Umsetzung der Maßnahme dar.