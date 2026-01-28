Anzeige

Effizientere Müllabfuhr durch xFE-Technologie

Dennis Eagle wird in seinen zwei- und dreiachsigen Elite+-Fahrgestellen künftig vollautomatische xFE-Getriebe von Allison Transmission einsetzen. Die Entscheidung betrifft Müllsammelfahrzeuge für den kommunalen und gewerblichen Einsatz und zielt auf eine Steigerung der Kraftstoffeffizienz unter den spezifischen Bedingungen der Abfallsammlung ab.
Alle zwei- und dreiachsigen Fahrgestelle der Serie Dennis Eagle Elite+, die vom Band laufen, werden mit xFE-Getrieben von Allison Transmission mit FuelSense 2.0 Max-Technologie ausgestattet sein. Copyright: Dennis Eagle
Die xFE-Getriebe basieren auf dem Technologiepaket FuelSense 2.0 Max, das auf die Optimierung von Verbrauch und Fahrleistung ausgelegt ist. Im Vergleich zu Getrieben ohne xFE-Technologie lassen sich unter realen Einsatzbedingungen der Müllabfuhr Kraftstoffeinsparungen von bis zu sechs Prozent erzielen. Dies gilt insbesondere für Stop-and-Go-Betrieb und wechselnde Lastzustände, wie sie im Sammelverkehr typisch sind.

Ein zentrales Element von FuelSense 2.0 Max ist DynActive Shifting. Dabei werden Schaltpunkte fortlaufend auf Basis eines Algorithmus angepasst, der Motorkennfelder, Fahrzeugspezifikationen sowie Umgebungs- und Betriebsparameter berücksichtigt. Ergänzend reduziert die Funktion Neutral at Stop den Kraftstoffverbrauch, indem der Antriebsstrang bei niedrigen Geschwindigkeiten und im Stillstand entkoppelt wird. Das weiterentwickelte Beschleunigungsmanagement begrenzt das Motordrehmoment automatisch in mehreren Stufen und trägt damit zu einem gleichmäßigeren Fahrverhalten bei.

Dennis Eagle setzt dabei auf die Getriebemodelle 3000 xFE sowie 3000R xFE mit integriertem Retarder. Die Integration der xFE-Technologie ist Teil der fortlaufenden Weiterentwicklung der Elite+-Baureihe, die auf geringere Betriebskosten und reduzierte Emissionen im täglichen Einsatz ausgerichtet ist.

Durch die Kombination aus anwendungsoptimierter Schaltstrategie, automatisierten Effizienzfunktionen und auf den Sammelbetrieb abgestimmter Auslegung sollen Betreiber von Müllsammelfahrzeugen von einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einer verbesserten Wirtschaftlichkeit profitieren.

Quelle: Allison Transmission
