Kooi übernimmt Video Guard in Deutschland

Künftig tritt das Unternehmen in Deutschland unter dem Namen Video Guard auf.

Der Abschluss der Transaktion ist in den kommenden Monaten vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Kooi ist ein europäischer Anbieter für mobile Videoüberwachung mit Sitz im niederländischen Drachten. Die Systeme werden zur Sicherung von Baustellen, Industrie- und Logistikflächen eingesetzt sowie für den Schutz von Wind- und Solarparks. Ergänzend bietet Kooi Lösungen zur Brandfrüherkennung an, die insbesondere in Industrie-, Abfall- und Recyclinganlagen genutzt werden.

Mit mehr als 300 Beschäftigten ist Kooi in 25 europäischen Ländern aktiv. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2015 vertreten und beschäftigt derzeit rund 70 Mitarbeitende.

Video Guard hat seinen Hauptsitz in Hesel und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist auf Sicherheitslösungen ausgerichtet, die insbesondere in der Bau- und Infrastrukturbranche zum Einsatz kommen. Zudem verfügt Video Guard über Erfahrung in Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Nach Angaben des Unternehmens liegt ein Schwerpunkt auf KRITIS-konformen Sicherheitskonzepten sowie auf einem bundesweiten Service- und Einsatzbetrieb.

Durch den Zusammenschluss sollen in Deutschland künftig mehr als 5.000 aktive mobile Überwachungssysteme betrieben werden. Gleichzeitig ist der Ausbau der Serviceinfrastruktur vorgesehen, um Einsatzorte flächendeckend betreuen zu können.

Die Übernahme erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach flexiblen, technologiegestützten Sicherheitslösungen. Investitionen in Infrastrukturprojekte sowie in den Ausbau erneuerbarer Energien erhöhen den Bedarf an temporärer Videoüberwachung an weitläufigen und zeitlich begrenzten Projektstandorten. Kooi und Video Guard bündeln dafür ihre technischen und operativen Ressourcen, um die Skalierung von Service und Betrieb zu unterstützen und den Ausbau digitaler Sicherheitsanwendungen voranzutreiben.

Die Leitung des zusammengeführten Deutschlandgeschäfts übernimmt Joern Windler. Günter Sandmann wird als CFO tätig sein.