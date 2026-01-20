Recycling Pfand Österreich erweitert Führung

Er folgt auf Simon Parth, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt und sich künftig im familieneigenen Betrieb engagiert.

Mit der personellen Erweiterung setzt Recycling Pfand Österreich die Weiterentwicklung des österreichischen Einwegpfandsystems fort. Christoph Mayer bringt langjährige Erfahrung in Handel, Logistik und Nachhaltigkeit mit. Der 44-jährige Wiener war zuletzt als Sales & Operations Director sowie als Vorstandsmitglied bei METRO Österreich tätig. Zuvor leitete er unter anderem die Food Service Delivery-Sparte und verantwortete Transformations- sowie Effizienzprogramme entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Weitere Stationen umfassten leitende Managementfunktionen im Großhandel. Seine berufliche Laufbahn begann in der Gastronomie.

In den kommenden Monaten will die Geschäftsführung die Systementwicklung insbesondere in den Bereichen Prozessqualität und operative Abläufe weiter vorantreiben. Geplant sind Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Kreislaufwirtschaft sowie Projekte zur Optimierung von Prozessen und Systemqualität. Zusätzlich soll der Austausch zu internationalem Know-how rund um Einwegpfand- und Rücknahmesysteme ausgebaut werden.