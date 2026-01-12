Komatsu-Radlader für Grazer Abfallwirtschaft

Als kommunaler Dienstleister übernimmt die Holding Graz ein breites Aufgabenspektrum in der steirischen Landeshauptstadt und im Umland. Dazu zählen unter anderem der öffentliche Verkehr, die Straßenreinigung, die Grünraumpflege, der Betrieb von Freizeiteinrichtungen sowie die Abfallentsorgung und -behandlung. Für diese Aufgaben stehen rund 3.300 Beschäftigte und ein entsprechend ausgerichteter Fuhrpark zur Verfügung.

In der Abfallwirtschaft kommen mehrere Radlader von Komatsu zum Einsatz, die sämtlich über Kuhn bezogen wurden. Mit der jüngsten Beschaffung wurden drei WA200-8 in den Bestand aufgenommen. Die Maschinen werden für Umschlag- und Verladearbeiten eingesetzt und sind auf den Dauerbetrieb ausgelegt. Merkmale wie stabile Bauweise, ausreichende Losbrech- und Zugkräfte sowie eine auf den Arbeitsalltag abgestimmte Ausstattung waren für die Auswahl relevant.

Die Kabinenausführung ist auf ergonomisches Arbeiten ausgelegt. Zwei Türen erleichtern den Ein- und Ausstieg, ein luftgefederter Fahrersitz sowie ein zentraler Multifunktionsmonitor unterstützen den Bedienkomfort. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Rückfahrkamera und ein geräuschreduziertes Kabinenkonzept. Trittstufen an der Maschine ermöglichen eine sichere Reinigung der Frontscheibe im laufenden Betrieb.

Zwei der Radlader werden im Ressourcenpark Graz in der Sturzgasse eingesetzt. Dort werden zahlreiche Abfallfraktionen angenommen, getrennt und für die weitere Verwertung vorbereitet. Der dritte Radlader ist am Standort Maggstraße im Süden von Graz in der Kompostierung tätig. Der hydrostatische Fahrantrieb der Maschinen ermöglicht präzises Arbeiten auch in beengten Einsatzbereichen. Eine vorwählbare Höchstgeschwindigkeit unterstützt dabei einen kontrollierten und sicheren Betrieb.

Für den laufenden Betrieb ist auch die Serviceverfügbarkeit von Bedeutung. Wartung und Instandhaltung erfolgen über den regionalen Händler, der für die Holding Graz kurze Reaktionszeiten sicherstellt. Die Maschinen sind auf hohe Einsatzstunden ausgelegt und werden kontinuierlich in den Arbeitsablauf integriert.