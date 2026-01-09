Wechsel in der Geschäftsführung bei Zoeller

Während der Amtszeit von Schmitz entwickelte sich das Unternehmen mit Sitz in Mainz zu einem bedeutenden Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen und Liftersystemen in Europa. In dieser Zeit wurden unter anderem die europäische Marktpräsenz ausgebaut, die Serviceorientierung gestärkt sowie Investitionen in Digitalisierung und Elektrifizierung umgesetzt.

Mit Markus Dautermann übernimmt ein langjähriger Manager aus den eigenen Reihen die Geschäftsführung. Dautermann ist seit 2020 als Chief Operating Officer sowie Geschäftsführer der Zoeller Systems in Tschechien tätig. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Weiterentwicklung der internationalen Produktionsstrukturen, die Automatisierung von Fertigungsprozessen sowie die Standardisierung operativer Abläufe.

Künftige inhaltliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digitalisierung, Prozessoptimierung und serviceorientierte Geschäftsmodelle. Ziel ist es, bestehende Kundenstrukturen weiterzuentwickeln und die Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen.

Der Führungswechsel ist Teil einer geregelten Nachfolge. Thomas Schmitz scheidet zum Ende des Jahres 2025 aus der operativen Geschäftsführung aus und tritt in den Ruhestand ein. Dem Unternehmen bleibt er in beratender Funktion verbunden.