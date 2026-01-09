Anzeige

Aus TKM wird Augustin Entsorgung Kassel

Die TKM GmbH firmiert seit dem 1. Januar 2026 unter dem Namen Augustin Entsorgung Kassel. Das bereits seit Juli 2023 zur Augustin-Entsorgung gehörende Unternehmen integriert sich damit auch namentlich vollständig in das Entsorgungsunternehmen mit Stammsitz in Meppen.
Foto: Pixabay, bluebudgie
Alle Mitarbeiter am Standort Kassel bleiben weiterhin beschäftigt. Das Team mit seinen Spezialfahrzeugen wird auch künftig für die Dienstleistungen im Einsatz sein, die von der Betreuung großer Gewerbekunden über Aufträge für Abwasserverbände und Kommunen bis hin zur Hausanschlusssanierung für private, gewerbliche und kommunale Auftraggeber reichen.

Das Einzugsgebiet von Augustin Entsorgung Kassel umfasst das gesamte Bundesland Hessen sowie Teile von Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Als integraler Bestandteil des Geschäftsbereichs Kanal & Straße wird der Standort gemeinsam mit den Kollegen aus Meppen künftig bundesweit Dienstleistungen in den Bereichen Straßenreinigung, Kanalinspektion und -sanierung anbieten.

Quelle: Augustin Entsorgung
