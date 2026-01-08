Seit zehn Jahren zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Das Unternehmen betreibt mehrere Standorte in Nordrhein-Westfalen, darunter Essen, Dortmund, Münster, Velbert und Herten. Zum Leistungsportfolio zählen Abfallbehandlung und -verwertung, Metallumschlag, Vorbehandlungsanlagen gemäß Gewerbeabfallverordnung, Akten- und Datenträgervernichtung sowie die Behandlung von Elektroaltgeräten nach ElektroG.

Die Drekopf Recyclingzentrum Essen GmbH erfüllt die Anforderungen der EfbV auf Basis des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie relevanter Normen und Richtlinien. Interne Prozesse werden durch qualifizierte Fachkräfte, dokumentierte Qualitätsmanagementstrukturen und festgelegte Verantwortlichkeiten in den Bereichen Arbeitsschutz, Anlagenbetrieb und Vorbehandlung unterstützt.

Mit ihren Betriebsstätten und Dienstleistungen trägt die Drekopf Recyclingzentrum Essen GmbH zur Sicherstellung rechtssicherer Entsorgungs- und Verwertungsprozesse in der Region bei. Schwerpunkte liegen in der sortenreinen Wertstoffgewinnung, der Behandlung gewerblicher Abfälle und der Bereitstellung standardisierter Dienstleistungen für Industrie, Gewerbe, Kommunen und private Auftraggeber.