Joint Venture für Altholz in Norddeutschland

Die Zollikofer-Gruppe und die Peiner Entsorgungsgesellschaft (PEG) gründen ein Joint Venture für das Altholz- und Biomassegeschäft in Norddeutschland. Die neue Gesellschaft, die PEZO Holzverwertung GmbH & Co. KG, nimmt ihre Tätigkeit zum 1. Januar 2026 auf.
Mit der Gründung des gemeinsamen Joint Venture erweitert Zollikofer seine Geschäftstätigkeit im Norden Deutschlands. Copyright: Koehler-Gruppe
Ziel des Joint Ventures ist die Übernahme und Weiterentwicklung des bestehenden Altholz- und Biomassegeschäfts der PEG. Der Schwerpunkt liegt auf der Aufbereitung, Vermarktung und Belieferung von Altholz sowie Biomasse, insbesondere für regionale Biomassekraftwerke.

Die PEG ist als Entsorgungsdienstleister im Landkreis Peine in Niedersachsen tätig. Zum Leistungsspektrum zählen die regionale Entsorgung und Verwertung verschiedener Abfallströme, ein Containerdienst für gewerbliche und private Kunden sowie der Betrieb einer Altholzaufbereitungsanlage am Standort Hohenhameln-Stedum.

Mit der Einbringung des Altholzgeschäfts in das Joint Venture richtet die PEG ihre Aktivitäten künftig auf die Entsorgung sonstiger Abfälle sowie den Handel mit Schüttgütern aus.

Die Partner planen, das bisherige Altholzgeschäft der PEG organisatorisch und strukturell weiterzuentwickeln. Durch eine erweiterte Marktbearbeitung und eine größere regionale Reichweite soll die Versorgung der Biomassekraftwerke in Norddeutschland gesichert und ausgebaut werden. Dazu zählt auch die Belieferung des Biomassekraftwerks der Koehler-Gruppe am Standort Uetze-Dollbergen.

Die operative Leitung der PEZO Holzverwertung GmbH & Co. KG übernehmen künftig gemeinsam die Geschäftsführer der beteiligten Unternehmen. Bestehende Arbeitsverhältnisse im Altholzbereich sollen fortgeführt werden. Zudem ist vorgesehen, die Zusammenarbeit mit bisherigen Lieferanten und Kunden fortzusetzen.

Quelle: Zollikofer-Gruppe
