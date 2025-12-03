Anzeige

Mesda ergänzt Anlagen um Leichtstoffabscheider

Mesda Deutschland erweitert sein Anlagenportfolio und nimmt den Leichtstoffabscheider Hako WS 1200-1600 als Systembaustein für mobile Aufbereitungsanlagen auf.
Mesda ergänzt Anlagen um Leichtstoffabscheider
Der Leichtstoffabscheider Hako WS 1200-1600 ergänzt ab sofort das Mesda-Portfolio. Copyright: Mesda Deutschland GmbH & Co. KG
Anzeige

Die Lösung will Recyclingbetriebe bei der Einhaltung der Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) unterstützen und die Herstellung hochwertiger rezyklierter Gesteinskörnungen für Beton ermöglichen.

Leichtstoffanteile in Bauschutt, etwa Kunststoff, Holz oder Styropor, stellen in der Aufbereitung mineralischer Stoffströme weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Für gütegesicherte Recyclingbaustoffe nach EBV-Standards müssen diese Störstoffe zuverlässig entfernt werden. Herkömmliche Windsichtungssysteme erreichen bei der Produktion rezyklierter Betonkörnungen häufig nicht die notwendige Trennschärfe, da selbst geringe Verunreinigungen die Qualität des Endprodukts beeinflussen.

Der Hako WS 1200-1600 arbeitet nach dem Schwimm-Sink-Verfahren, bei dem Wasser als Trennmedium dient. Aufgrund der unterschiedlichen Dichte von Leicht- und Schwerstoffen werden organische und kunststoffhaltige Bestandteile effizient vom mineralischen Material getrennt. Die Maschine ist für vorgesiebtes Material im Bereich von 10 bis 63 Millimetern ausgelegt und wird in drei Leistungsstufen mit 30 bis 60 Kubikmetern pro Stunde angeboten.

Der Leichtstoffabscheider lässt sich in bestehende Aufbereitungsprozesse einbinden und unterstützt eine konstante Materialqualität für weiterführende Anwendungen, einschließlich der Betonherstellung.

Neben der Trennleistung zählen ein geringer Platzbedarf, niedrige Betriebskosten und ein wartungsarmes Systemdesign zu den wesentlichen Merkmalen. Die kompakte Bauweise erleichtert Transport und flexible Aufstellung auf Baustellen oder Recyclinghöfen.

Quelle: Mesda
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

CMR Green setzt neue Standards für saubere Ressourcen

Patentiertes Verfahren für Recycling-Baustoffe

Recyclingtechnologie für Carbonfasern mit hoher Festigkeit und Oberflächenqualität

EMR Group: Umweltschutz im Metallrecycling

Accurec eröffnet Anlage für das Lithiumrecycling

Neuer Standard zur Asbestbewertung in mineralischen Abfällen

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link