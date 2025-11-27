Neuer Geschäftsführer für die AVG Köln

Zugleich wurde Martin Garth für die Zeit vom 1. Juli 2026 bis zum 31. Mai 2031 zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Damit folgt er auf Andreas Freund, der zum 1. Juli 2026 in den Ruhestand eintreten wird.

Mit diesen Entscheidungen wird ein einmonatiger Übergang mit Andreas Freund ermöglicht und zugleich die Beständigkeit und Planungssicherheit in der Leitung der AVG Köln gewährleistet.

Der gebürtige Dortmunder Martin Garth, 37, hat an der RWTH Aachen Entsorgungsingenieurwesen mit den Vertiefungsrichtungen „Feste Abfallstoffe“ und „Feste Abfälle“ studiert. Seit Abschluss seines Studiums war Garth in verschiedenen Funktionen mit Schwerpunkten auf Entsorgungstechnik und -management sowie Recyclingkonzepten in den Unternehmensgruppen Aldi Süd und Aldi Nord tätig. Seit 2024 verantwortet er verschiedene Führungspositionen im Konzern Stadt Solingen. Als hauptamtlicher Technischer Betriebsleiter der Technischen Betriebe Solingen hat er unter anderem die Hauptverantwortung für die Abfallwirtschaft inkl. des Betriebs des MHKW. Nebenamtlich ist er zudem Geschäftsführer der Entsorgung Solingen GmbH und Technischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs WasserVersorgung Solingen.