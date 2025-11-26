Kreislaufwirtschaft: 5 zentrale Handlungsfelder für Unternehmen

Doch wie gelingt der Übergang vom linearen „Take-Make-Waste“-Modell hin zu einer zirkulären Wertschöpfung? Das neue Whitepaper von TÜV SÜD gibt Antworten und stellt fünf zentrale Handlungsfelder vor, die Unternehmen bei der Umsetzung unterstützen.

Die Integration der Kreislaufwirtschaftsprinzipien in Produkte, Produktionsprozesse und neue Geschäftsmodelle ist aus Unternehmenssicht komplex. Eine Vernetzung verschiedener Bereiche und ein ganzheitlicher Ansatz über die gesamte Wertschöpfungskette ist die Grundlage. Fünf Handlungsfelder sind dafür zentral: