Größte Müllsortieranlage in Frankreich eröffnet

ValcopIA soll Verpackungsabfälle von über 1 Million Einwohnern in der Region Toulouse recyceln, das entspricht fast 68.000 Tonnen Abfällen pro Jahr aus der Mülltrennung. Der Prozess, der in einem 11.900 m² großen Industriegebäude installiert ist, umfasst zwei Sortierlinien, die jeweils eine Kapazität von 10,75 t/h haben und parallel laufen. Aufgabebunker, von denen einer mit einem Sacköffner ausgestattet ist, Ballenöffner, Scheibensiebe, Ballistik-Separatoren, eine Siebtrommel, Überbandmagnete und Wirbelstrom-Abscheider – insgesamt 14 Maschinen führen eine fortschrittliche mechanische Sortierung durch, bevor die 21 optischen Sortierer Mistral Connect von Pellenc die Feintrennung der Materialien vornehmen.

Mit Sortierzentren wie PreZero in Ölbronn hat Pellenc ST Erfahrung beim Aufbau von Sortierzentren mit einer großen Anzahl optischer Sortierer erworben. ValcopIA beschloss, Pellenc ST mit einem hochmodernen Prozess zur Verbesserung der Wertschöpfung zu beauftragen. Die beiden Linien sind mit neun Maschinen für die Trennung Flachkörper („2D“) und 12 Maschinen für die Sortierung Hohlkörper („3D“) ausgestattet. Bei den Faserstoffen werden drei Papierfraktionen (inkl. reines Büropapier) und zwei Arten von Karton sortiert. Für die Polymersortierung sind 12 weitere Maschinen im Einsatz. Dadurch werden fünf Familien an Kunststoffen sortenrein erstellt: PE/PP, Tetra, PET und flexible sowie starre Mischkunststoffe (spezifische französische Anfrage).

Um eine effiziente Sortierung leichter Fraktionen zu gewährleisten, hat Pellenc ST den Turbosorter an den 9 Maschinen für die Sortierung flacher Gegenstände installiert. Der Turbosorter stabilisiert leichte Gegenstände auf dem Förderband. Er ist erforderlich, wenn Mistral+ Connect Maschinen mit der Top-Speed-Option ausgestattet sind. Damit wird eine hohe Leistung mit 4,5 m/sec im Vergleich zu den üblichen 3 m/sec garantiert.

Eine weitere Innovation ist die Aerolight-Abwurfhaube zum Sortieren von leichtem Papier und Folie. Die abgesenkte Deckenhöhe und die Überdruckflügel mit spezifischem Profil vermeiden Turbulenzen und ermöglichen eine kontrollierte Wurfbahn der ausgeblasenen Objekte. Die gesamte Anlage wurde speziell für die Verbesserung der Luftstrombedingungen entwickelt.

Die Qualitätskontrolle erfolgt in der Sortierkabine. Die Sortiermitarbeiter arbeiten in zwei Teams an 11 Förderbändern. Ihre Arbeit wird durch die neuesten Entwicklungen von Pellenc ST im Bereich der künstlichen Intelligenz ergänzt.

Aisee-Portale dienen dazu, die Reinheit von fast allen Ausgangsströmen zu überprüfen. Sie befinden sich am Ende der Förderbänder und überwachen kontinuierlich die Qualität der Wertstoffe, die Verwertungsrate und die Gesamteffizienz des Sortierzentrums. Eine letzte Aisee-Einheit ist am Reststoffförderband installiert. Diese an verschiedenen Stellen des Prozesses platzierten Maschinen liefern Echtzeitinformationen über die Zusammensetzung des Abfallstroms.

Die erfassten und analysierten Daten werden in personalisierte Dashboards und Berichte übersetzt, die in der Anwendung Smart&Share abgerufen werden können. Diese Datenbasis ist für die Betreiber unerlässlich, um die erforderlichen Reinheitsgrade zu garantieren, Abweichungen zu erkennen und zu korrigieren.