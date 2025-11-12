Siegfried Jacob Metallwerke investieren in Multi-Metall-Aufbereitungsanlage

Aber auch verschiedene andere Recyclingmetalle können so aufbereitet werden, dass SJM die Versorgung mit Recyclingmetallen für wichtige Branchen von Energie über Mobilität, bis Elektronik stärkt.

„Wir zeigen, dass moderne Aufbereitung und eine kluge Energieversorgung zusammengehören. Das verbessert die CO₂-Bilanz, senkt Kosten und sorgt dafür, dass Recyclingmetalle verlässlich verfügbar sind“, betont Henning Reuter, Geschäftsführer der Siegfried Jacob Metallwerke.

Die Investition fügt sich nahtlos in die Energie- und Nachhaltigkeitsstrategie bei SJM in Ennepetal ein. Seit April 2024 erzeugt eine Photovoltaik-Dachanlage mit 9,2 MWp aus 21.713 Modulen jährlich über 8 Mio. kWh Strom. Rund 35 Prozent des Eigenbedarfs wird damit gedeckt, der übrige Anteil wird in das Netz eingespeist. Zusätzlich macht ein großer Batteriespeicher mit 2,7 Megawattstunden diesen Strom zeitlich flexibel.

Die Anlage ist modular aufgebaut und kann bis zu 15 verschiedene Materialströme bearbeiten. Projektpartner sind unter anderem LYBOVER für die Linienintegration, Steinert und Spaleck für Sortier- und Siebtechnik sowie Keller Lufttechnik für die lufttechnische Erfassung und Abscheidung.