Stadler weiht neuen Büro- und Lagerkomplex in Nordamerika ein

Gäste aus den gesamten Vereinigten Staaten und dem Ausland kamen zum neuen Stadler-Unternehmenssitz im Centre Park Court und nahmen an Führungen, der Einweihungszeremonie und einer feierlichen Abendveranstaltung teil. Im Rahmen der Zeremonie hieß Nick Reid, Präsident der Handelskammer von Winston-Salem, Stadler in der Gemeinde willkommen und hob Stadlers Investitionen in die Region hervor: „Stadlers Entscheidung, seinen US-Hauptsitz hier in Winston-Salem zu errichten, ist ein starker Vertrauensbeweis zugunsten unserer Stadt, unserer Arbeitskräfte und unserer Zukunft. Investitionen wie diese schaffen erstklassige Arbeitsplätze und stärken die Position unserer Stadt als Zentrum für nachhaltige Industrie und Innovation.“

Die Einweihung des neuen Hauptsitzes war der Abschluss eines 17-monatigen Bauprojekts. Die im Einklang mit Stadlers Corporate Identity gestalteten Gebäude und Räumlichkeiten spiegeln das starke Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit wider und wurden in Zusammenarbeit mit lokalen Bauunternehmen errichtet. Der neue Standort umfasst Büro- und Lagerflächen und ermöglicht einen schnelleren Service, eine effizientere Logistik und einen verbesserten Kundensupport. Dank der strategisch günstigen Lage in der Nähe wichtiger Verkehrsrouten und des lokalen Flughafens kann Stadler seine Kunden in ganz Nordeuropa flexibel und präzise bedienen.

Einhergehend mit dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten hat Stadler America seine Mitarbeiterzahl und seine Lagerbestände nahezu verdoppelt. Mat Everhart, CEO von Stadler America LLC, erläuterte: „Da viele, wenn nicht sogar die meisten unserer Kunden ihre Sortier- und Recyclinglinien mehr als 16 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche laufen lassen, verlassen sie sich bei der Durchführung von Wartungsarbeiten auf uns. Guter Service und schnelle Reaktionen sind also entscheidend, wenn wir das Vertrauen unserer Kunden gewinnen wollen.“

Weiter betonte er, dass die Mitarbeiter von Stadler die wahre Stärke des Unternehmens ausmachen: „Der neue Standort ist erstklassig und auf dem neuesten Stand der Technik. Der wahre Erfolg unseres Unternehmens und sein Wert für die Kunden zeigen sich jedoch im großen Einsatz unserer Mitarbeiter im Service und in ihren zeitnahen Reaktionen.“ Der neue Hauptsitz mit seinen erweiterten Lagerkapazitäten, modernen Büroräumen und verbesserten Schulungseinrichtungen bietet ein starkes Fundament für das kontinuierliche Wachstum von Stadler. Das Unternehmen beabsichtigt, die lokalen Service- und Ingenieurteams weiter zu vergrößern, um seinen wachsenden Kundenstamm noch gezielter zu unterstützen