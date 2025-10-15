Neue Maschinen für Remondis-Standort Gundersheim

Die Entscheidung für dieses Doppelpaket fiel leicht: Beide Maschinen sorgen für schnelle, sichere und effiziente Arbeitsabläufe in der Abfallentsorgung. Der Komatsu WA320-8E0 überzeugt mit hoher Hubkraft, Stabilität und Vielseitigkeit – perfekt für den Umgang mit Containern, Sperrmüll oder Recyclingmaterial. Robuste Komponenten trotzen den rauen Einsatzbedingungen, während die einfache Wartung und der niedrige Kraftstoffverbrauch Ausfallzeiten und Kosten reduzieren. Dank geräumiger Kabine, optimaler Rundumsicht und Rückfahrkamera arbeitet der Fahrer auch auf engen Recyclinghöfen sicher und komfortabel.

Auch der Sennebogen 822 G ist wie geschaffen für den Einsatz bei Remondis. Seine robuste Bauweise und leistungsstarke Technik ermöglichen das sichere Bewegen schwerer Lasten sowie die zuverlässige Bearbeitung von Recyclingmaterialien. Einfache Wartung geringer Energieverbrauch und umweltfreundliche Technik leisten zudem einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigen Entsorgungsprozessen. Für maximale Sicherheit und Ergonomie sorgt die stufenloste Kabinenerhöhung mit bester Sicht auf das Arbeitsumfeld.

Am Standort Gundersheim sind rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die sich täglich um eine reibungslose Entsorgung und Wiederverwertung kümmern. Als Teil der Remondis-Region Südwest arbeitet die Betriebsstätte eng mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Alzey-Worms zusammen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Ressourchenschonung in der Region. Bereits seit einiger Zeit ist schon ein Komatsu WA320-8E0 in Gundersheim in Einsatz.