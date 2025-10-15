Drekopf Recyclingzentrum Leipzig setzt Maßstäbe für nachhaltige Entsorgung

Nun wurde das Engagement erneut gewürdigt: Die Drekopf Recyclingzentrum Leipzig GmbH erhielt von der bvse-Entsorgergemeinschaft die Ehrenurkunde „25 Jahre Entsorgungsfachbetrieb“.

Bereits seit dem Jahr 2000 ist das Unternehmen als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert – ein Qualitätsnachweis, der höchste Ansprüche an Fachkunde, Rechtssicherheit und Umweltverantwortung stellt. Ähnlich wie ein Meisterbetrieb im Handwerk steht das Zertifikat für geprüfte Qualität und Zuverlässigkeit. Es wird jedes Jahr aufs Neue nur an Betriebe vergeben, die eine umfassende Überprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen erfolgreich bestehen.

„Das Entsorgungsfachbetriebszertifikat ist kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit, konsequenter Weiterentwicklung und gelebter Verantwortung gegenüber Umwelt und Kunden“, betont Michael Pötzscher, Geschäftsführer der Drekopf Recyclingzentrum Leipzig GmbH. „Wir sehen es als Verpflichtung, die hohen Standards nicht nur zu halten, sondern sie jedes Jahr weiter zu verbessern.“

Jörg Lacher, Geschäftsführer der bvse-Entsorgergemeinschaft, würdigte die Kontinuität und das Engagement des Leipziger Unternehmens bei der Übergabe der Ehrenurkunde. Er lobte insbesondere die langjährige Verlässlichkeit und die Investitionen in moderne Technik und umweltgerechte Prozesse.

Von diesen Investitionen profitiert die gesamte Region. Mit einem leistungsstarken Fuhrpark und modernen, nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigten Aufbereitungsanlagen sorgt Drekopf für eine fachgerechte Erfassung, Sammlung und Behandlung sämtlicher Abfallarten. Dabei wird stets darauf geachtet, Ressourcen zu schonen, Materialien bestmöglich zu vermarkten und sie in wertvolle Rohstoffe – sogenannte WERT-Stoffe – zu verwandeln.

„Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie bei uns alle Leistungen aus einer Hand erhalten“, so Pötzscher weiter. Mit dem Jubiläum „25 Jahre Entsorgungsfachbetrieb“ unterstreicht das Leipziger Recyclingunternehmen einmal mehr seinen Anspruch, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Effizienz zu verbinden – und so den Weg für eine nachhaltige Zukunft in der Region Leipzig zu ebnen.