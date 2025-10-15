Anzeige

Erema investiert in australischen Textilrecycler

Während der K-Messe in Düsseldorf hat die Erema-Gruppe eine strategische Investition in das Clean-Tech-Unternehmen BlockTexx bekannt. Das australische Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, das Polyester und Cellulose aus Mischgeweben trennt.
Von links: Manfred Hackl (Erema Group), Graham Ross (BlockTexx), Wolfgang Hermann (Erema Group) und Adrian Jones (BlockTexx) mit dem neuen Gewebe aus 100 % recyceltem Polyester im Edvanced Recycling Center. Copyright: Erema Group
Anzeige

Der Prozess von BlockTexx trennt Polyester und Cellulose aus gebrauchten Textilien und Bekleidung. Das gewonnene Polyester wird anschließend von der Erema-Technologie weiterverarbeitet. Die Intarema FibrePro:IV bereitet es zu Pellets auf, die sich für die Herstellung neuer Bekleidungsstücke eignen.

BlockTexx betreibt seine erste Anlage in Australien mit einer Verarbeitungskapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr und plant eine zweite Anlage mit 50.000 Tonnen pro Jahr. Für diese Expansion ist ein starker Investitionspartner erforderlich.

Quelle: Erema
