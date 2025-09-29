Anzeige

Plattform ermöglicht flexiblere Nutzung von PET-Abfällen

Ein neu entwickeltes Verfahren soll die Möglichkeiten des PET-Recyclings erweitern. Es kombiniert Extrusion mit einem Infrarot-basierten Polykondensationsprozess und eröffnet damit auch Wege für das Recycling von PET-Trays.
Darstellung der Hyper-PET-Recyclinganlage mit Flaschenabbildung, die den Materialkreislauf von PET illustriert.
Die neue PET-Recyclinglösung Hyper PET kombiniert Extrusion mit Infrarot-basiertem SSP-Verfahren. (Quelle: MAS)
Das österreichische Unternehmen MAS hat mit der Iqonic Twin Hyper PET eine neue Plattform für das Recycling von PET vorgestellt. Nach Unternehmensangaben vereint das System einen konischen Doppelschneckenextruder mit einem Infrarot-basierten Solid-State-Polymerisationsprozess (SSP), der ohne Stickstoff auskommt. Durch diese Kombination sollen eine stabile Viskosität, konstante Farbqualität und ein niedriger Acetaldehydgehalt erzielt werden. Zudem sei der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren geringer.

Besonders betont wird, dass die neue Lösung nicht nur für das klassische Bottle-to-Bottle-Recycling geeignet ist. Auch PET-Trays könnten verarbeitet werden, entweder separat oder in Mischströmen mit Flaschen. Damit erweitere sich die Rohstoffbasis, die bisher fast ausschließlich auf gebrauchte Flaschen angewiesen war.

Die Iqonic Twin Hyper PET ist laut Hersteller in mehreren Kapazitätsstufen verfügbar, von Pilotanlagen bis hin zu industriellen Anwendungen. Vorgestellt wird die Anlage erstmals auf der K Messe 2025 in Düsseldorf.

Quelle: M-A-S Maschinen- und Anlagenbau Schulz
