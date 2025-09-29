Anzeige

Bundesrat beschließt Ausweitung der Rücknahmepflicht auf Leichtmobilitätsbatterien

Der Bundesrat hat Änderungen im deutschen Batteriegesetz beschlossen, die künftig Rückgabemöglichkeiten für Batterien aus E-Bikes und E-Scootern stärken sollen. Verbraucher*innen können ihre Altbatterien dann z. B. bei kommunalen Sammelstellen zurückgeben.
Nahaufnahme eines E-Scooters mit sichtbarem Vorderrad, gefahren von einer Person in schwarzen Schuhen
E-Scooter wie dieser stehen künftig stärker im Fokus des Batteriegesetzes – Verbraucher*innen sollen ihre Altbatterien einfacher zurückgeben können. (Quelle: Unsplash, Yiting He)
Anzeige

Der Bundesrat hat am 29. September 2025 Änderungen im nationalen Batterie-Umsetzungsgesetz beschlossen, die das bisherige Batteriegesetz ablösen und Aspekte der neuen EU-Batterieverordnung umsetzen. Mit diesen Änderungen werden Rückgabemöglichkeiten für Batterien aus E-Bikes und E-Scootern ausgeweitet.

Künftig gilt eine Rücknahmepflicht für diese Batterien: Kommunale Sammelstellen werden zur Annahme verpflichtet – Verbraucher*innen sollen ihre Altbatterien unkompliziert und flächendeckend entsorgen können. Mit der Ausweitung des Sammelnetzes wird auf die zunehmende Verbreitung von leichten Elektromobilitätsgeräten reagiert.

Ein zentraler Passus betrifft die bisherige Sammelquote: Deutschland behält die bislang höhere nationale Quote von 50 Prozent bis Ende 2026. Danach soll eine Angleichung an die Vorgaben der EU-Batterieverordnung erfolgen.

Neu im Gesetz vorgesehen ist außerdem ein Eigenverwertungsrecht für Kommunen, das ihnen erlaubt, freiwillig gesammelte Starter- und Industriealtbatterien selbst zu verwerten. Zudem wird eine Altbatteriekommission geschaffen, die als beratendes Gremium für technische und fachliche Fragestellungen fungieren soll.

Die Änderungen betreffen mehrere Themenbereiche: Altbatteriewirtschaft, Konformität von Batterien, Sorgfaltspflichten in Lieferketten und Verfahren zur Änderung von Stoffbeschränkungen. Hersteller werden verpflichtet, ihre Produktverantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette wahrzunehmen.

Mit dem neuen Gesetz will die Bundesregierung Rechtssicherheit schaffen und die Umsetzung der EU-Batterieverordnung wirksam unterstützen. Bereits am Tag nach seiner Verkündung tritt das neue Batteriegesetz-Umsetzungsgesetz (BattDG) in Kraft, während das alte Batteriegesetz seine Gültigkeit verliert.

Quelle: BMUKN
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

bvse warnt vor Handelshemmnissen für Sekundärrohstoffe

Circular Valley Forum 2025: NRW und Flandern vertiefen Zusammenarbeit

BSR warnt vor Risiken durch Lachgas-Kartuschen

bvse: Kritik an den Änderungen zur Altfahrzeugverordnung

GftZ nennt Anforderungen an EPR Gesetz für Textilien

Neue EU-Vorschriften zur Reduzierung von Textil- und Lebensmittelabfällen

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link