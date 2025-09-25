Anzeige

Neues Wertstoffzentrum in Gilching offiziell eröffnet

In Gilching hat das Kommunalunternehmen Awista das neue Wertstoffzentrum offiziell eröffnet. Die Anlage bietet das umfangreichste Annahmespektrum im Landkreis Starnberg und setzt auf moderne Umwelt- und Servicekonzepte.
Luftaufnahme des neuen Wertstoffzentrums in Gilching mit Zufahrtsbereich, Containern, Photovoltaik-Dach und Besuchern auf dem Gelände.
Das neue Wertstoffzentrum Gilching in Argelsried: moderne Anlage mit großem Annahmespektrum und Photovoltaik-Dach. (Quelle: Awista-Starnberg/Nila Thiel)
Das neue Wertstoffzentrum Gilching ist offiziell eröffnet worden. Betreiber ist das Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg (Awista), das mit dem Neubau einen wichtigen Meilenstein für eine moderne und bürgerfreundliche Entsorgung setzt.

Die Anlage in Gilching-Argelsried ist seit Anfang September in Betrieb und wurde nun feierlich eingeweiht. Landrat Stefan Frey, Bürgermeister Manfred Walter, Awista-Vorstand Christoph Wufka sowie Vertreter beteiligter Bauunternehmen durchschnitten gemeinsam das Band. Eine Segnung übernahm Pfarrer Rainer Hess.

Mit einer Fläche von 1,4 Hektar bietet das Wertstoffzentrum das umfangreichste Annahmespektrum im Landkreis. Neben klassischen Fraktionen wie Altpapier, Glas, Kunststoffen, Metallen und Sperrabfall können dort auch problematische Stoffe wie Asbest oder künstliche Mineralfasern abgegeben werden. Ein Novum ist die ebenerdige Annahme von Grüngut. Zudem gibt es eine stationäre Schadstoffannahmestelle, die das bisherige Schadstoffmobil ersetzt.

Das Zentrum erfüllt laut Awista hohe Umweltstandards: Eine Photovoltaikanlage mit Speicher sorgt für eine energiepositive Bilanz, zudem wurden ressourcenschonende Baustoffe verwendet und eine Brauchwasserzisterne für das Entwässerungsmanagement eingerichtet. Auch die Elektrifizierung des Fuhrparks ist Teil des Konzepts.

Mit dem Projekt sichert Awista zehn Arbeitsplätze vor Ort und schafft zugleich eine zentrale Anlaufstelle für die Bevölkerung. Eine Wertstoffbörse ermöglicht die kostenlose Weitergabe gebrauchter Gegenstände, wodurch Abfälle vermieden und Ressourcen geschont werden.

Am 4. Oktober lädt Awista zu einem Tag der offenen Tür ein, bei dem Bürger*innen die neue Anlage besichtigen und ein Familienprogramm erleben können.

Quelle: AWISTA-Starnberg
