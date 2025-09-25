Anzeige

Circular Valley Forum 2025: NRW und Flandern vertiefen Zusammenarbeit

Beim Circular Valley Forum 2025 in Wuppertal haben Nordrhein-Westfalen und Flandern ihre Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft bekräftigt. Ziel ist es, gemeinsame Projekte zu fördern und Innovationen grenzüberschreitend voranzutreiben.
Die Politiker Jan Jambon und Hendrik Wüst reichen sich die Hand und halten ein Dokument, im Hintergrund das Logo von Circular Valley sowie die Flaggen von NRW und Flandern.
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen Nordrhein-Westfalen und Flandern beim Circular Valley Forum 2025 in Wuppertal mit Jan Jambon (Flandern) und Hendrik Wüst (NRW). (Quelle: Circular Valley)
Das Circular Valley Forum 2025 in Wuppertal stand unter dem Motto „Gemeinsam Grenzen überwinden“ und brachte internationale Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Ein zentrales Ergebnis war die Vereinbarung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und Flandern.

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und der flämische Ministerpräsident Jan Jambon betonten, dass Kreislaufwirtschaft nicht an Landesgrenzen Halt mache. Mit der unterzeichneten Vereinbarung wollen beide Regionen gemeinsame Projekte starten, um Ressourcen effizienter zu nutzen und innovative Technologien schneller in die Anwendung zu bringen.

Das Forum machte deutlich, dass internationale Kooperationen entscheidend sind, um die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft voranzutreiben. Rund 1.000 Gäste nahmen teil, darunter zahlreiche Start-ups, Unternehmen und Forschungsinstitute, die ihre Lösungen präsentierten.

Circular Valley hat sich in den vergangenen Jahren als internationale Plattform etabliert, die Wissen, Netzwerke und Pilotprojekte bündelt. Mit dem Forum 2025 soll die Rolle des Rheinlands als führender Standort für Kreislaufwirtschaft weiter ausgebaut werden.

Quelle: Circular Valley
