Tecpart-Mitgliederversammlung bestätigt Vorstand und wählt neues Mitglied

Die Mitgliederversammlung von Tecpart hat den Vorstand turnusgemäß neu gewählt. Vorsitzender Felix Loose wurde im Amt bestätigt, Sebastian Herrmann neu in das Gremium aufgenommen.
Gruppenfoto des neu gewählten Tecpart-Vorstands mit neun Personen in Business-Kleidung vor einer hellen Wand, aufgenommen bei der Mitgliederversammlung 2025 in Heilbronn.
Der neu gewählte Vorstand des Tecpart-Verbands mit Geschäftsführer Michael Weigelt (Mitte) bei der Mitgliederversammlung in Heilbronn. (Quelle: Tecpart)
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Verbands Technische Kunststoff-Produkte (Tecpart) hat am 19. September 2025 in Heilbronn den Vorstand gewählt. Vorsitzender Felix Loose (Agor) sowie alle bisherigen Mitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu in das Gremium aufgenommen wurde Sebastian Herrmann (Roth Industries).

Dem Vorstand gehören damit unter anderem Aline Henke (Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung, stellv. Vorsitzende), Andreas Kriener-Wierling (Roga, Schatzmeister), Andreas Röders (G.A. Röders, stellv. Schatzmeister), Rouven Steffens (SKV Betopur), Michael Trapp (Sattler Kunststoffwerk), Dr. Marco Wacker (MWC – Polymers 2 People) und Rainer Zies (MKV Kunststoffgranulate, stellv. Vorsitzender) an.

In seiner Rede betonte Loose die Bedeutung technischer Kunststoffprodukte für Mobilität, Medizintechnik und Energiewende. Gleichzeitig warnte er vor einer weiteren Erosion der Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten in Deutschland. Politik und Wirtschaft müssten Rahmenbedingungen schaffen, die Innovationen und Investitionen erleichtern.

Geschäftsführer Michael Weigelt berichtete zudem von einem deutlichen Mitgliederzuwachs. Tecpart habe sich in den vergangenen Jahren als starke Stimme für die Kunststoffverarbeitung etabliert – auch auf europäischer Ebene. Um künftige Herausforderungen bewältigen zu können, müsse die Branche jedoch ihren Organisationsgrad weiter erhöhen.

Quelle: TecPart
