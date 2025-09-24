Neuer Leitfaden empfiehlt modernen Brandschutz für Abfallanlagen

d&d Brandschutzsysteme hat ein Whitepaper veröffentlicht, das sich mit den besonderen Brandrisiken in Abfallbehandlungsanlagen befasst. Darin werden Strategien vorgestellt, wie Betreiber wirtschaftliche Schäden und Stillstände durch moderne Brandschutzlösungen verringern können.

Laut der Analyse stellen insbesondere Schredder, Zerkleinerer und Müllbunker die größten Gefahrenbereiche dar. Dort können Glutnester entstehen, die sich unbemerkt entwickeln und erst beim Transport zu offenen Bränden führen. Veraltete Schutzkonzepte aus den 1980er Jahren seien dafür nicht mehr ausreichend.

Das Whitepaper empfiehlt unter anderem den Einsatz hochauflösender Infrarot-Wärmebildkameras, die Hitzeentwicklungen im zehntel Sekundenbereich erkennen und eine sofortige, gezielte Löschung ermöglichen – selbst bei verqualmter Umgebung. Ergänzend dazu werden moderne stationäre Löschanlagen vorgestellt, die individuell an die Gegebenheiten der jeweiligen Anlage angepasst werden können, etwa Monitorlösungen mit großer Wurfweite oder Schaum-Löschanlagen für Oberflächenbrände.

Nach Angaben des Unternehmens führen solche Systeme nicht nur zu weniger Sachschäden, sondern auch zu deutlich kürzeren Stillstandszeiten und damit zu geringeren Ertragsausfällen. Das Whitepaper richtet sich an Betreiber, Planer, Versicherer und weitere Akteure der Abfallwirtschaft und kann kostenlos über die Website des Unternehmens angefordert werden.