17 internationale Startups kommen ins Circular Valley

Die Jury des Accelerators hat 17 Unternehmen aus hunderten internationaler Bewerbungen ausgewählt. Die Gründerinnen und Gründer kommen aus allen Teilen der Welt: Von Australien über die Philippinen, Singapur, die Türkei und Zypern bis Nigeria, Kolumbien und die USA. Auch aus Deutschland sind wieder mehrere Unternehmen mit dabei.

Die Startups in dieser Runde arbeiten zu fünf Schwerpunktthemen:

Design for Circularity: Unternehmen unter diesem Schwerpunkt entwickeln Produktdesigns, die Wiederverwendung, Reparatur und Recycling ermöglichen – als Basis für emissionsarme Geschäftsmodelle.

Industrielle Symbiose: Hierbei geht es darum, Nebenprodukte und überschüssige Ressourcen branchenübergreifend, zu nutzen, um Effizienz zu steigern und Umweltbelastungen zu senken.

Metals in the Loop: Startups in diesem Bereich arbeiten an innovativen Verfahren, die dafür sorgen, dass Metalle effizienter zurückgewonnen und im Kreislauf gehalten werden.

Carbon & Climate: Unter diesem Schwerpunkt arbeiten Unternehmen an neuen Ansätzen für kohlenstoffbasierte Materialien aus erneuerbaren Energien und tragen so zu einem geschlossenen Kohlenstoffkreislauf bei.

Digitalisierung als Enabler: Diese Startups entwickeln digitale Tools, die es ermöglichen Materialströme zurückzuverfolgen, kreislauforientiertes Design zu fördern und den Vergleich nachhaltiger Geschäftsmodelle zu unterstützen.

Die Startups kommen im Oktober/November in die erweiterte Rhein-Ruhr-Region und profitieren hier von der Expertise und den Kontakten des Circular Valley Netzwerks. Highlight ihres Besuchs ist das Circular Valley Forum am 14. November, wo sie ihre Ideen beim Demo Day präsentieren und an einem eigenen Stand mit potenziellen Unterstützern und Kooperationspartnern ins Gespräch kommen.

Die Startups im Überblick: